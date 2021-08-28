لماذا تم بيع كتيب تعليمات جهاز آبل II بمبلغ 800 ألف دولار

تأسست شركة آبل في عام 1976، ومنذ ذلك الحين والشركة تقدم منتجات وخدمات متعلقة بالتقنية والأجهزة الحديثة. ولعل أحد أهم الأسماء المرتبطة بالشركة هو ستيف جوبز، والذي ساهم في عدد كبير من ابتكاراتها.

وقد تم عرض دليل الاستخدام الخاص بجهاز آبل II في مزاد منذ فترة قصيرة، وهو دليل استخدام ورقي عادي، كما يظهر على غلافه عدد من البقع بسبب عمره، ويتكون من 196 صفحة.

وتم بيع هذا الدليل في مقابل سعر مرتفع جدًا، والسبب الرئيسي خلف ذلك هو أن إحدى صفحاته تضم ملحوظة مكتوبة بخط اليد وموقعة من ستيف جوبز.

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كتيب تعليمات جهاز آبل II

أعطت تلك الملحوظة قيمة كبيرة لهذا الكتيب الصغير، وكتب ستيف جوبز قائلًا: “جوليان، جيلك هو الجيل الأول الذي سيكبر بجانب أجهزة الحاسب الشخصي. اذهب الآن وغير العالم. ستيف جوبز. 1980”. وإلى جانب إمضاء ستيف جوبز فقد تم إمضاء نفس الملاحظة من طرف مايك ماركولا، المستثمر المبكر في آبل ومديرها التنفيذي الثاني.

وضمن فعاليات مزاد تم عقده من خلال RR Auction والتي يقع مقرها في مدينة بوسطن الأمريكية تم بيع هذا المجلد بسعر وصل إلى 787,484 دولارًا أمريكيًا!

وقد فاز بالمزاد شخص يدعى جيم إيرساي، وهو مالك فريق كرة القدم الأمريكية “Indianapolis Colts”. وسيضيف إيرساي هذا المزاد إلى مجموعته الخاصة.

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أبعاد القصة

وقد صرّح إيرساي قائلًا: “عندما نفكر في أهم وأكثر العقول إبداعًا في السنوات الأخيرة فسيكون ستيف جوبز ضمن القائمة بالتأكيد.” وقد أشاد إيرساي بستيف جوبز بشكل عام ضمن كلمته. كما أشاد بتأثيره على المجال التقني.

ومن ناحية أخرى، صرّحت دار المزادات RR Auction على موقعها الرسمي موضحة أن كتيب الاستخدام قد تم إمضاءه في نفس العام الذي حققت فيه شركة آبل نموًا كبيرًا في سوق الأوراق المالية.

وقدمت دار المزادات أكثر من دليل يؤكد صحة وأصالة تلك الملاحظة المكتوبة. وذلك بعد ظهور توقعات تفيد بأن هذه الملاحظة قد كتبت من طرف أحد العاملين مع جوبز. هذا إلى جانب خطاب تأكيد من جوليان بروير نفسه. والذي يظهر اسمه ضمن محتوى الإهداء.

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وذلك في حين أن جوليان بروير كان مجرد مراهق عندما تلقى هذا الإهداء. وهذا في حين أنه كان من النادر أن يوقع جوبز أي إهداء أو يكتب مثل هكذا نص. مما يضيف مزيد من القيمة لذلك الأثر.

وجهاز آبل II هو جهاز حاسب شخصي قد تم تصميمه من طرف ستيف جوبز وستيف ووزنياك، وتم إطلاقه في عام 1977. وكان هذا الجهاز واحدًا من أبرز أجهزة الحاسب الشخصي على الإطلاق.

واختفت معظم نسخ هذا الجهاز. إلا أن نسخة منه لازالت تعمل حتى الآن في أحد المتاحف في روسيا. ولعل إدارة المتحف قد تفكر في طرح الجهاز للمزاد بعد هذا المبلغ الضخم الذي بيع به كتيب تعليماته.

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