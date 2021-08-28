كيف تعمل خاصية Face ID في آيفون وهل هي آمنة

أصبحت خصوصية المستخدم مهددة بقوة في العصر الحديث. حيث أن الشركات التقنية الرائدة أصبحت تتسابق على جمع تلك المعلومات للاستفادة منها في توجيه إعلانات للمستخدم أو حتى بيعها. لكن هي ينطبق الأمر ذاته على خاصية بصمة الوجه في هواتف آيفون؟

يمكن لتلك الخاصية أن تحصل على رسم ثلاثي الأبعاد ومتكامل لوجه الإنسان. وذلك لكي تستطيع لاحقًا استخدام هذه البيانات في فتح القفل فقط بالتعرف على وجه المستخدم.

ولعل هذه الخاصية مفيدة فعلًا، لكن قدرتها على الوصول لبيانات الوجه بهذه الدقة قد أثار حفيظة بعض المستخدمين وقلقهم. إلا أن الأمر لا يعمل بهذا الشكل

اقرأ أيضًا: تحسين أداء بصمة الوجه مع الكمامة في آيفون

بصمة الوجه في هواتف آيفون

طبقًا لمصادر عديدة، خاصية التعرف على الوجه في هواتف آيفون لا تشكل أي خطورة على الخصوصية. خصوصًا ان آبل لا تلتقط صورة لوجهك فعليًا، بل تعتمد هذه الخاصية على مجموعة من الأرقام والعمليات الحسابية فقط لكي تعمل، دون تخزين لصورة وجهك.

وعندما تبدأ في استخدام خاصية Face ID للمرة الأولى يقوم هاتف آيفون الخاص بك بتوزيع 30,000 نقطة غير مرئية على وجهك، وذلك بالاعتماد على كاميرا TrueDepth المخصصة لتلك الخاصية.

وباستخدام التمثيل الرياضي، يتم تحويل البيانات المستنتجة من تلك النقاط لما يشبه المعادلة الرياضية، وهي على درجة من التعقيد لدرجة أن الاطلاع عليها لا يسبب أي خطورة، نظرًا لأنها غير مفهومة.

اقرأ أيضًا: آبل تعزز إجراءات خصوصية متتبع AirTag

وتحفظ بيانات وجهة بصورة مشفرة على هاتفك، وحسبما صرحت آبل وأكدت أكثر من مرة فبيانات وجهك المستخدمة في تشغيل خاصية Face ID يتم تخزينها على هاتفك ولا يتم مشاركتها مع أي جهة أخرى، ولا حتى آبل نفسها.

ونظرًا لأن هذه البيانات مشفرة بالفعل فحتى ولو تحصلت شركة آبل عليها فهي لن تكون قادرة فك تشفير “التمثيل الرياضي” الخاص بها.

اقرأ أيضًا:

كيف تعمل خاصية Face ID

تعمل خاصية بصمة الوجه في آيفون بطريقة سهلة في مضمونها لكنها معقدة جدًا في تطبيقها. وكما سلف الذكر. في المرة الأولى التي يتم فيها استخدام Face ID تقوم كاميرا TrueDepth بضخ 30,000 نقطة مختلفة على وجهك.

وفي كل مرة يتم استخدام خاصية بصمة الوجه لفتح قفل الآيفون تقوم كاميرا TrueDepth بتوزيع نفس النقاط على الوجه. إلا أن التقنية في هذه المرة تقوم بمقارنة توزيع النقاط مع المرة الأولى. وفي حالة التطابق يتم فتح القفل.

اقرأ أيضًا: كوريا الجنوبية تهدف إلى إنهاء هيمنة آبل وجوجل