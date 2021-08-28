كيفية إنشاء اسم مستعار لبريد جيميل الأساسي

يتيح لك إنشاء اسم مستعار في بريد جيميل طرقًا مفيدة لتنظيم الرسائل الواردة خاصة من النشرات الإخبارية التي اشتركت فيها.

ويعتبر الاسم المستعار بمثابة عنوان بديل لتوجه الرسائل إلى بريدك الوارد الأصلي، وتحصل على عنوان جديد دون الحاجة إلى إنشاء حساب آخر.

كيف تعمل الأسماء المستعارة للبريد الإلكتروني

تعمل الأسماء المستعارة للبريد الإلكتروني بمثابة واجهات لعنوان بريد جيميل الرئيسي، ويصل أي شيء يتم إرساله إلى هذا العنوان إلى نفس البريد الوارد الرئيسي. مما يساعد في تصفية الرسائل المهمة.

على سبيل المثال إذا ترغب بالتسجيل في الكثير من الرسائل الإخبارية عبر البريد الإلكتروني فإن بإمكانك التسجيل باستخدام العنوان المستعار الذي أنشأته سابقًا.

ويمكنك بهذه الطريقة تصفية الرسائل الواردة المرسلة إلى هذا الاسم المستعار مما يمنحك الكثير من المرونة لإدارة البريد الوارد. ولكن ضع في اعتبارك أنه يمكن للمستلمين عادةً إلقاء نظرة على أحد الأسماء المستعارة واستخدامه لمعرفة عنوان بريدك الإلكتروني الرئيسي.

وإذا كنت ترغب في عدم تعريض هويتك للخطر عند التسجيل في خدمة ما فقد تحتاج إلى إنشاء حساب جديد بالكامل.

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كيفية إنشاء اسم مستعار لبريد جيميل

يعتبر إضافة الأسماء المستعارة إلى بريد جيميل سهلًا للغاية، وما عليك سوى إضافة بعض الكلمات الإضافية إلى العناوين التي تقوم بإنشائها.

على سبيل المثال يمكنك إنشاء عنوان [email protected] للتسوق عبر الإنترنت. وبالتالي عند وصول النشرات الإخبارية أو رسائل إتمام الشراء لهذا العنوان يقوم جيميل بتصنيفها تلقائيًا على أنها رسائل تسوق.

ويمكنك الاشتراك في النشرات الإخبارية عبر البريد الإلكتروني باستخدام اسم مستعار مثل [email protected]، ويتم تصفية الرسائل الواردة لهذا العنوان وإرسالها مباشرة إلى علامة التبويب التحديثات.

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ومن أجل إنشاء اسم مستعار في بريد جيميل الرئيسي اتبع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى حساب جيميل عبر هذا الرابط

اضغط على أيقونة الترس في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة الرئيسية.

حدد خيار عرض جميع الإعدادات.

اضغط على علامة تبويب عوامل التصفية والعناوين المحظورة.

حدد خيار إنشاء عامل تصفية جديد.

أدخل الاسم المستعار الذي اخترته في حقل “إلى”.

اضغط على خيار إنشاء عامل تصفية.

استخدم مربع الحوار التالي لتحديد ما يجب أن يحدث للرسائل المرسلة إلى هذا العنوان.

بعد الانتهاء اضغط على خيار إنشاء عامل تصفية.

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وإذا كنت ترغب في إرسال رسائل جيميل من هذه العناوين فإنه يتعين عليك تعديل الإعدادات مرة أخرى.

وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

ضمن شاشة الإعدادات اضغط على تبويب الحسابات والاستيراد.

في قسم إرسال البريد باسم اضغط على خيار إضافة عنوان بريد إلكتروني آخر.

اكتب عنوان البريد الإلكتروني وحدد المربع بالأسفل لمعاملته كاسم مستعار ومن ثم اضغط على خيار التالي.

ومن الآن فصاعدًا كلما أنشأت بريدًا إلكترونيًا يمكنك تحديد الاسم المستعار لإرسال الرسائل بهذا العنوان.

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