تعترف كوبا الآن وتنظم العملات المشفرة مثل بيتكوين، مشيرة إلى أسباب الاهتمام الاجتماعي والاقتصادي.

ويقول القرار 215، الذي نشر في الجريدة الرسمية التي تديرها الدولة، إن البنك المركزي يضع قواعد جديدة لكيفية التعامل مع العملات المشفرة. ويحتاج مقدمو الخدمات التجارية الآن إلى ترخيص من البنك المركزي لمواصلة العمليات.

وتسبب الحصار الأمريكي على الدولة الشيوعية في تحويل كوبا إلى دولة منبوذة في الاقتصاد العالمي.

وقد يساعد قرار كوبا بالانضمام إلى السلفادور في تبني النقد الافتراضي اللامركزي البلاد على الالتفاف على نظام العقوبات الأمريكية، الذي تم رفعه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وتم تمديده في عهد الرئيس جو بايدن.

وأصبح إرسال الأموال واستلامها بين الولايات المتحدة وكوبا أمرًا صعبًا للغاية في ظل إدارة ترامب.

وفي عام 2020، أغلقت ويسترن يونيون، وهي قناة مهمة للتحويلات التي كانت تعمل في كوبا منذ أكثر من 20 عامًا، جميع مواقعها التي يزيد عددها عن 400 موقع، وسط عقوبات صارمة بشكل متزايد في عهد ترامب.

وأصبحت عملية الحصول على الأموال من وإلى البلاد أكثر تعقيدًا بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان بعض الكوبيين يتجهون قبل تفشي فيروس كوفيد إلى خدمات الإرسال شبه الرسمية إلى حد ما التي تسمى مولاس، حيث تنقل الوكالات الأموال إلى كوبا وتوزعها على الناس في الجزيرة.

ولكن نظرًا لأن الوباء أوقف الرحلات الجوية حول العالم، فقد أصبح هذا الطريق إلى الحصول على المال أكثر صعوبة.

ويقول الخبراء إن هذه الحاجة الماسة إلى النقد – على خلفية الجائحة العالمية ومنع الوصول إلى الاقتصاد العالمي – هي التي ساعدت في زيادة انتشار العملات المشفرة في كوبا.

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كوبا تعترف الآن بالعملات المشفرة مثل بيتكوين

ينسب الفضل إلى مجتمع التشفير المزدهر في صعود الإنترنت في كوبا. كما أن العملة المحلية الضعيفة هي أيضًا عامل من المحتمل أن يساهم في جاذبية بيتكوين.

وتتجاوز حالة استخدام العملات المشفرة في كوبا تحويل الأموال عبر الحدود. بل إنها تتعلق أيضًا بالكوبيين الذين يتطلعون إلى فتح إمكاناتهم لتوليد الدخل.

وإذا كنت مطور برامج، أو إذا كنت فنانًا في NFT، فيمكنك أن تحصل على أموال من خلال العملة المشفرة مقابل عملك، الأمر الذي يفتح اقتصادًا جديدًا بالكامل أمام الكوبيين للمشاركة فيه.

ومع ذلك، فإن تلقي الأموال، حتى عبر قنوات التشفير، يتطلب بعض الإبداع، لأن العديد من البورصات تتطلب امتثالًا لقانون اعرف عميلك.

ويواجه الكوبيون الكثير من المخاطر حتى لو كانوا يعملون باستخدام VPN حيث يمكنهم إخفاء مواقعهم. إذ تواصل العديد من البورصات، بما في ذلك تلك التي لا يوجد مقرها في الولايات المتحدة، حظر الكوبيين جغرافيًا.

نتيجة لذلك لا يزال الطريق طويلاً أمام التبني الجماعي للعملات المشفرة في كوبا.

ويتضمن القانون إخلاء مسئولية يحذر المواطنين من مخاطر الأصول الافتراضية ومقدمي الخدمات الإضافية. الذين تقول الحكومة إنهم يعملون على هوامش النظام المصرفي والمالي.

ويحاول المنظمون في جميع أنحاء العالم السيطرة على صناعة العملات المشفرة. وهذا يعني أنها ظاهرة عالمية وقد أقر المنظمون بأنها موجودة لتبقى وتستحق التعامل معها.

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