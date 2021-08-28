أطلقت منصة كلوب هاوس مركز معلومات وأفكار جديد يساعد المستخدمين في الحصول على فهم أفضل للمنصة والفرص المحتملة لغرفها المتنوعة و الميزات.

ويوفر Creator Commons رؤى مفيدة حول جميع جوانب استخدام المنصة، وكيف يمكنك تعزيز تواجدك.

ووصلت المنصة التي تم الترويج لها كثيرًا إلى ذروتها في وقت سابق من العام. ولكن بدأت الآن بالانخفاض.

وساعد افتتاحها على نطاق أوسع وخروجها من الإصدار التجريبي المعتمد على الدعوة فقط في وصولها إلى جماهير جديدة. ولكن قلل ذلك من حصريتها وجاذبيتها.

ويتميز مركز المعلومات بالعناصر المختلفة، ويتضمن لمحات عامة مفصلة عن كيفية عمل النوادي والغرف بالضبط، وكيف يمكنك المشاركة في كل منها.

وهناك أيضًا ملاحظات حول استخدام العلامة التجارية على وجه التحديد. وبينما لا توفر المنصة بيانات تحليلية. ولكن هناك مؤشرات حول كيفية تتبع أدائك داخل المنصة والعناصر التي يجب أن تبحث عنها.

وهناك أيضًا نظرة عامة حول العلامات التجارية وتحقيق الدخل، التي تتضمن معلومات حول الدفعات والجهات الراعية في الغرف.

ويمثل المركز موردًا مفيدًا لأولئك الذين يفكرون في المنصة وإمكاناتها للتسويق. ولكن السؤال الأكبر هو هل يمكن أن تستمر المنصة في النمو مع تزايد المنافسة في المجال.

وقفزت منصة الصوت الاجتماعي بسرعة إلى مليوني مستخدم نشط في وقت سابق من هذا العام، قبل أن تتباطأ حيث بدأت خيارات التقليد مثل Twitter Spaces في الوصول إلى السوق.

وتسارعت عمليات تنزيل كلوب هاوس مرة أخرى عند إصدار تطبيق أندرويد. ولكن مع استمرار Spaces في التطور، وتطلع تويتر إلى المرحلة التالية من تطوير Spaces، يبدو أن الاهتمام بمنصة كلوب هاوس قد تضاءل بشكل كبير، لا سيما في الأسواق الغربية.

ولكن لا تزال هناك فرص، ويقال إن المنصة في الوقت الحالي تستوعب نحو 12 مليون مستخدم، بينما تستضيف نحو 600 ألف غرفة يوميًا، ارتفاعًا من 300 ألف في شهر مايو.

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كلوب هاوس تطلق مركز موارد لمساعدة صناع المحتوى

شهدت المنصة نموًا كبيرًا بشكل خاص في الهند، حيث من الواضح أن نظام التشغيل أندرويد هو نظام التشغيل المهيمن. ورحب المستخدمون بالفرصة المفتوحة للمناقشة المباشرة من خلال نهج الصوت فقط الأكثر ملاءمة للبيانات.

وكافحت منصة تويتر لتوسيع وجودها في السوق الهندية (تضم حاليًا 22 مليون مستخدم هندي). لذلك لا يبدو أن Spaces تشكل تهديدًا كبيرًا على كلوب هاوس في المنطقة.

وفي الوقت نفسه، تضم فيسبوك أكثر من 340 مليون مستخدم هندي. ويمكن أن يشكل التوسع التدريجي لخيار غرف الصوت أيضًا تحديًا قد يعوق نمو كلوب هاوس.

ومن الصعب التنبؤ بما يخبئه المستقبل لمنصة كلوب هاوس. ولكن استنادًا إلى عروضها الترويجية المتنوعة، فمن الواضح أن الهند أصبحت الآن سوقًا رئيسيًا.

ويمكن أن تكون المنصة قادرة على تثبيت مكانة خاصة بها في المنطقة، وأن تصبح منصة أكثر أهمية ودائمة من خلال هذا الجهد.

ويعد مركز Creator Commons عنصرًا أساسيًا آخر في تسهيل النمو الأوسع وتشجيع المزيد من الاستخدام. ومن خلال تقوية روابطه وأدواته لصناع المحتوى، يمكن أن يساعد المركز كلوب هاوس على ترسيخ وجودها.

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