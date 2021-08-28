علامات انتهاء عمر البطاقة الرسومية

تعد البطاقة الرسومية واحدة من أهم مكونات أي حاسب شخصي على الإطلاق، إن لم تكن الأهم. وذلك لأن هذه البطاقة تسمح بتشغيل جميع الوسائط، بدايةً من الأفلام والمسلسلات ووصولًا للألعاب وبرامج تحرير الفيديو المعقدة.

ونظرًا لأن البطاقات الرسومية تتعرض لضغط كبير بشكل يومي فهي معرضة لإنفاض الأداء مع مرور الوقت، لكن هناك فروقات بين المشاكل التي تحدث بسبب انتهاء عمر البطاقة الرسومية والمشاكل الأخرى التي تنتج عن عدم التوافق بين المكونات.

ويمكن ملاحظة المشاكل المتعلقة بالبطاقة الرسومية نفسها مع الوسائط بشكل عام، مثل التقطيع الذي يحدث أثناء مشاهدة المحتوى، انخفاض عدد الإطارات أثناء اللعب، والمزيد.

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انخفاض أداء البطاقة الرسومية

يمكن تحديد علامات ضعف أداء البطاقات الرسومية عندما تتزايد مع مرور الوقت. وبشكل عام، واحدة من أهم العلامات على انتهاء عمر البطاقة هو ظهور عناصر غريبة على الشاشة أثناء محاولة عرض محتوى مليء بالتفاصيل. كما تعرف هذه العناصر باسم Digital Artifact.

وتظهر على شكل مجموعة من الخطوط الغربية، أو صندوق غير محدد الأطراف أو حتى دائرة، ولا تختفي هذه العناصر مع مرور الوقت بل تظل ثابتة.

وتختفي هذه العناصر عند إعادة تشغيل الحاسب الشخصي، لكن في حالة استمرار ظهورها مرة بعد مرة. خصوصًا بعد اللعب لمدة عشر دقائق أو ربع ساعة، فهذا يعني أن البطاقة الرسومية نفسها متضررة.

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ويعاني أجهزة الحاسب الشخصي من مشكلة أخرى عند انخفاض أداء البطاقة الرسومية والاقتراب من ناهية العمر الافتراضي. وهي استمرار الجهاز في إعادة تشغيل نفسه.

ويعاني المستخدمين من أعراض معينة، مثل إعادة تشغيل الجهاز في حالة تشغيل لعبة قوية أو مقطع بدقة 4K. كما أن عملية إعادة التشغيل نفسها لا تكون سلسلة وتحتاج لوقت أطول. إلى جانب ذلك فقد تظهر شاشة ويندوز الزرقاء الشهيرة للمستخدمين في هذه الحالة.

وإلى جانب ما سبق، من أهم علامات انتهاء العمر الافتراضي للبطاقة هي درجات الحرارة المرتفعة والمستمرة. حيث أن ارتفاع درجة حرارة البطاقة الرسومية GPU بشكل مستمر وفشل جميع محاولات تخفيض درجة الحرارة يعني أن البطاقة في نهاية عمرها.

وبطبيعة الحال، ارتفاع درجة الحرارة يؤثر بشكل رئيسي على الأداء. ويمكن أن تكون المشكلة متعلقة بالمراوح المدمجة في البطاقات الرسومية نفسها، وهي جزئية قابلة للصيانة والاستبدال.

ماذا يجب أن تفعل

تظهر علامات نهاية عمر البطاقة بأكثر من شكل من الأشكال السابق ذكرها، إلى جانب انخفاض الأداء بشكل واضح في جميع الألعاب وبرامج تحرير الفيديو وكافة العمليات الثقيلة.

وننصح بإستبدال مراوح تبريد البطاقات إن كان ذلك ممكنًا، مع تجربة البطاقة الرسومية على جهاز آخر للتأكد من أن البطاقة هي مصدر المشكلة وليس أي مكون آخر.

وهناك مؤشر رئيسي آخر على هذه المشاكل، وهي الرموز أو الأصوات التي تحاول اللوحات الأم عرضها أو إصدارها. إلا أن هذا المؤشر ليس ثابتًا ولا يوفره جميع مصنعي اللوحات الأم.

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