حماية سجل نشاط جوجل باستخدام كلمة المرور

توفر لك جوجل بوابة رقمية خاصة لمتابعة جميع أنشطتك والأمور التي تقوم بها عبر خدماتها.

وتشمل هذه البوابة معلومات عن استخدامك لتطبيق خرائط جوجل وتطبيقات جوجل الأخرى مثل اليوتيوب ومتجر جوجل بلاي وغيرها من الخدمات.

وأعلنت الشركة سابقًا أن الهدف من هذه البوابة هو زيادة تخصيص تجربة استخدام خدماتها، حيث تساعد هذه المعلومات الشركة في توقع الأمور التي يمكن أن تحتاجها لاحقًا.

ولكن تمثل البوابة تهديدًا كبيرًا على أمنك الشخصي وخصوصيتك، لذلك يجب أن تقوم بحمايتها باستخدام كلمة مرور خاصة بها.

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وضع كلمة مرور لسجل نشاط جوجل

يمكنك وضع كلمة المرور الخاصة لهذا السجل ومنع الوصول إليه إلا باستخدام هذه الكلمة، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى موقع سجل النشاط، وبعد ذلك اضغط على علامة الثلاثة الأشرطة الموجودة بالأعلى.

وتعرض لك هذه العلامة جميع الاختيارات المتعلقة بالخدمة التي تحتاجها، ثم اضغط على التحكم في النشاط.

وتجد بعد ذلك أنواع الأنشطة المختلفة مقسمة إلى أكثر من قسم بحسب نوعها، حيث تجد قسم خاص لليوتيوب وآخر للخرائط.

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لذلك اضغط على اختيار إدارة النشاط الموجودة تحت أول قسم داخل إعدادات النشاط.

وبعد ذلك اختر طلب زيادة التأكيد قبل الوصول إلى الخدمة، وبعد ذلك احفظ التغييرات التي قمت بها.

ومن ثم يطلب منك الموقع إدخال حساب جوجل مجددًا داخله حتى تؤكد شخصيتك.

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وعندما تحاول الوصول إلى بند من بنود سجل النشاط الخاص بك، فإن الموقع يطلب منك إدخال كلمة مرور حساب جوجل مباشرةً.

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أهمية حماية سجل النشاط

أصبحت الحماية الشخصية عبر الإنترنت أمرًا ضروريًا لكل مستخدمي الشبكة المعلوماتية، وذلك بسبب التعاملات المالية المنتشرة عبر جميع مواقع الإنترنت ومخاطر سرقات الهوية المتكررة.

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لذلك يجب أن تهتم بحماية أي مكان يحتفظ بمعلوماتك عنك، ويكون من الأفضل أن تتجنب استخدام المواقع التي تجمع عنك بيانات زائدة.

ولكن من الصعب تجنب استخدام خدمات مثل جوجل. حيث أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية.

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