قالت شركة تويوتا موتور إنها علقت جميع حاضنات النقل e-Palette الذاتية القيادة في قرية طوكيو للألعاب الأولمبية للمعاقين، بعد يوم من اصطدام إحدى المركبات وإصابتها بجروح لرياضي يعاني من إعاقة بصرية.

وفي مقطع فيديو عبر منصة يوتيوب، اعتذر الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا، أكيو تويودا، عن الحادث وقال إنه عرض مقابلة الشخص. ولكن لم يتمكن من القيام بذلك.

وقال، مجيبًا على أسئلة حول الحادث: السيارة أقوى من الإنسان. لذلك من الواضح أنني كنت قلقًا بشأن حالته.

وأضاف تويودا أن الحادث أظهر صعوبة السيارة الذاتية القيادة للعمل في الظروف الخاصة بالقرية خلال دورة الألعاب البارالمبية مع الأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية أو إعاقات أخرى. وهذا يظهر أن المركبات الذاتية القيادة ليست جاهزة بعد للطرق العادية.

وقال تويودا إن خدمة النقل المكوكية الذاتية القيادة توقفت عند تقاطع على شكل T وكانت على وشك الانعطاف تحت السيطرة اليدوية للمشغل. الذي كان يستخدم عصا التحكم في السيارة، عندما اصطدمت السيارة بالرياضي بسرعة 1 أو 2 كيلومتر في الساعة.

وأوضح أن مسؤولي الألعاب البارالمبية أخبروه أن الرياضي، الذي ظل واعيًا، نقل إلى المركز الطبي بقرية الرياضيين لتلقي العلاج وتمكن من العودة إلى مكان إقامته.

وتم تكييف حاضنات النقل e-Palette خصيصًا للاستخدام خلال دورة الألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين في طوكيو.

وتعد e-Palette بمثابة مركبات كهربائية معيارية ذاتية القيادة تعمل بالبطارية دون عناصر تحكم تقليدية مثل عجلات القيادة أو الدواسات مع أبواب كبيرة ومنحدرات كهربائية للسماح لمجموعات من الرياضيين بالصعود بسرعة.

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تويوتا توقف خدمة e-Palette الذاتية القيادة

قالت الشركة إنها تتعاون مع تحقيق للشرطة المحلية لتحديد سبب الحادث، مضيفة أنها تجري أيضًا تحقيقاتها الخاصة.

وأشارت شركة صناعة السيارات اليابانية في بيانها إلى أنها تواصل التنسيق عن كثب مع لجنة طوكيو المنظمة للألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين لمنع أي حوادث أخرى.

وبدأت دورة الألعاب الأولمبية للمعاقين 2020 يوم الثلاثاء في طوكيو، في الوقت الذي تكافح فيه اليابان مع أسوأ تفشي لفيروس كورونا، مع تسجيل حالات يومية قياسية ونظام طبي مكتظ.

وكانت تويوتا تشغل العشرات من مكوكات e-Palette الخاصة بها خلال الأولمبياد. وذلك كدليل على مفهوم بعيد المنال عرضته الشركة لأول مرة في عام 2018.

وقالت شركة صناعة السيارات في ذلك الوقت: إن e-Palette يمكن أن تعمل كمكوكات نقل تشاركي أو كمساحات متنقلة للبيع بالتجزئة.

ورأت تويوتا في الألعاب الأولمبية فرصة لإظهار تقنيتها الجديدة. وكان الرياضيون وموظفو الأولمبياد يستخدمون العربات الصندوقية لعدة أشهر قبل بدء الألعاب الصيفية.

وأكد متحدث رسمي أن خدمة e-Palette قد توقفت نتيجة الحادث، ولا يمكنه تحديد موعد استئنافها. ولكن المتحدث قال إن هذا لا يعني أن برنامج e-Palette بالكامل بخلاف استخدامه الحالي في الألعاب قد تم إيقافه.

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