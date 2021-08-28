أعلنت استوديوهات Felix & Paul أنها بدأت بتصوير الحلقات الثالثة والرابعة من الفيلم الوثائقي المتعدد الأجزاء للواقع الافتراضي مستكشفو الفضاء: تجربة محطة الفضاء الدولية خارج محطة الفضاء الدولية، مما يتيح لك تجربة حافة الفضاء تقريبًا عبر فيديو ثلاثي الأبعاد بزاوية 360.

يتيح لك الفيلم الوثائقي Space Explorers: The ISS Experience رؤية شكل الحياة على متن محطة الفضاء الدولية.

ويتم تصوير المشاهد الخارجية بواسطة كاميرا الفضاء الخارجي للواقع الافتراضي المخصصة من استوديوهات Felix & Paul. مما يجعلها أول محاولة من نوعها لالتقاط فيديو ثلاثي الأبعاد بزاوية 360 درجة باستخدام محطة الفضاء الدولية ككاميرا فضائية.

من ناحية أخرى فمن المقرر عرض هذه المشاهد في الحلقة 3 في خريف 2021 والحلقة 4 في الشتاء القادم 2021.

وتعد السلسلة حصرية من Oculus، وتقدم دعم الواقع الافتراضي عبر نظارات Rift و Quest و Quest 2 من خلال متجر Oculus.

نتيجة لذلك يعطيك مقطع فيديو من قبة محطة الفضاء الدولية فكرة عما قد يكون عليه الحال عند النظر إلى الفضاء.

ويقول الاستوديو إن كاميرا الفضاء الخارجي المجهزة خصيصًا مبنية على كاميرا Z-Cam V1 Pro المتوفر تجاريًا.

وتتكون كاميرا الفضاء الخارجي من تسع مستشعرات بدقة 4K تتيح الحصول على صورة ثلاثية الأبعاد بزاوية 360 درجة بدقة 8K.

علاوة على ذلك تم تقويتها بشكل خاص من قبل شركة Nanoracks لتحمل مجموعة من الظروف القاسية. بما في ذلك فراغ الفضاء والأشعة فوق البنفسجية الشمسية والإشعاع المؤين والبلازما. إلى جانب الشحن السطحي والانحناء ودرجات الحرارة القصوى والدورة الحرارية.

وتم تصميم كاميرا الفضاء الخارجي لتخزين نحو 15 ساعة من الفيديو الثلاثي الأبعاد بزاوية 360 درجة. مع عدسات مخصصة لتحمل الضوء الشديد والحرارة لتقليل التوهج عند التعرض المباشر للشمس.

بالإضافة إلى ذلك تم إرفاق كاميرا الفضاء الخارجي بالذراع الروبوتية Canadarm2 التي تتحرك حول الهيكل الخارجي للمحطة.

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تجربة السير في الفضاء من خلال الواقع الافتراضي

يعد هذا إنجازًا كبيرًا، إذ تتراوح درجات الحرارة الخارجية من -155 درجة مئوية إلى +121 درجة مئوية.

وحاز استوديو Felix & Paul على جائزة إيمي، وهو مسؤول عن أفلام الواقع الافتراضي مثل Miyubi وسلسلة Nomads و Strangers و The Confessional.

وقام الاستوديو ومقره مونتريال أيضًا بإنشاء العديد من المنتجات للامتيازات الحالية مثل Jurassic World.

وشهدت عمليات التعاون تجارب الواقع الافتراضي التي تم إنشاؤها لوكالة ناسا وشركة سبيس إكس. بالإضافة إلى ذلك فقد تعاون الاستوديو مع الرئيس باراك أوباما وميشيل أوباما والرئيس بيل كلينتون.

وإذا كنت ترغب في مشاهدة الحلقات الأولى من Space Explorers: The ISS Experience. فإنك تجدها في متجر Oculus مقابل 3 دولارات للحلقة الواحدة. وتمتد كل حلقة نحو 30 دقيقة.

وقال جوناثان وودز، المنتج التنفيذي للمسلسل لـ Time Studios (أحد الكيانات التي تقف وراء المشروع، جنبًا إلى جنب مع وكالة ناسا): لم تتم محاولة التقاط الأرض في صورة مجسمة ثلاثية الأبعاد وبتنسيق 360 درجة من الفضاء خارج المحطة الفضائية حتى الآن.

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