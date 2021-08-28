أهم مواقع رواد الأعمال التي تساعدهم

أصبحت ريادة الأعمال سمة العصر الحديث، لذلك ظهرت مجموعة من مواقع رواد الأعمال، وتساعدهم هذه المواقع على بدء رحلتهم والنجاح.

ويقدم كل موقع خدمة مختلفة تساعد رواد الأعمال، حيث توفر لك بعض المواقع منصة لبيع منتجاتك.

كما يمكنك الحصول على نصائح ومعلومات من خبراء هذه المواقع، بالإضافة للحصول على التمويل الذي تحتاجه حتى تبدأ رحلتك.

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ربما مررت بهذا الموقع سابقًا في إحدى رحلاتك عبر الإنترنت، ويعمل هذا الموقع كمنصة لبيع المنتجات المبدعة.

ويمكنك عبر هذه المنصة البدء في عرض المنتج الخاص بك وطلب دعم من المستثمرين أو المستخدمين قبل أن يصبح لديك منتجًا حقيقيًا.

وظهرت مجموعة كبيرة من المنتجات عبر هذا الموقع وتمكنت من تحقيق نجاح كبير وانتشار واسع.

كما يمكنك البحث عن أشخاص يرغبون في الاستثمار في شركتك أو فكرتك في مقابل جوائز عينية أو أسهم داخل الشركة، لذلك يوفر هذا الموقع فرصة ذهبية لرواد الأعمال الذين يحتاجون إلى الأموال.

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يعتبر Github بديلًا لمنصة فيسبوك ولكن للمطورين والمبرمجين بشكل خاص، حيث تستطيع عبر هذه المنصة أن تنشر الكود الذي برمجته ليراه الجميع.

كما تستطيع عبر المنصة الاستفادة من نصائح الخبراء والتعرف على المبرمجين الآخرين الموجودين داخلها.

ويسهل الموقع مشاركة ملفات الأكواد أو مستندات وورد عبره، وذلك لأنه يرفع نسخة من الملف ويبقيها في خوادمه.

لذلك تستطيع رفع الملفات التي تحتاجها إليه وبعد ذلك التعديل على أصل الملفات الموجود داخل جهازك.

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يمكنك أن تبحث عن قصص النجاح التي تحتاجها لتعطيك الدفعة اللازمة عبر هذه المجلة.

وتضم المجلة مجموعة كبيرة من المقالات المتعلقة بريادة الأعمال والنجاح فيها والتغلب على الصعاب ونظريات العمل بشكل مستمر.

كما يوجد قسم خاص بها لرائدات الأعمال السيدات الاتي تمكن من تحقيق نجاح كبير.

وتنتج المجلة مجموعة من الحلقات والمنتجات المرئية والمسموعة التي يمكنك مشاهدتها في أي وقت.

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منصة Fundable

تساعدك هذه المنصة على جمع الأموال والحصول على التمويل اللازم لتتمكن من إنشاء شركتك الصغيرة والبدء في رحلتك.

ويمكنك أيضًا جمع التمويل اللازم لتبدأ في بيع منتجاتك أو تصنيعها مباشرةً عبر هذه المنصة، لذلك فهي اختيار مناسب بديل لمنصة Kickstarter.

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