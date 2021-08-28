أفضل تطبيقات لينكس لمحادثات الفيديو

بدأت تطبيقات لينكس في الانتشار بكثرة مؤخرًا، وذلك بفضل انتشار الوعي باستخدامه حول العالم، بالإضافة إلى امكانية تثبيت تطبيقات لينكس في أجهزة كروم بوك.

ولهذا بدأت شركات البرمجة بالإهتمام بتطبيقات لينكس وتطوير نسخة خاصة من التطبيقات لها خصيصًا، وذلك حتى تستفيد من قاعدة النظام الجماهيرية.

zoom عبر تطبيقات لينكس

يعتبر Zoom أحد أشهر وأقوى تطبيقات التواصل عبر محادثات الفيديو في جميع المنصات والأجهزة.

واكتسب التطبيق شهرة واسعة جعلت أسهم الشركة ترتفع للغاية في عام 2020 وتحقق أرباحًا كبيرة.

ويمكنك تثبيت Zoom مثل جميع تطبيقات لينكس المعتادة، وتستطيع الاستفادة من جميع المميزات الموجودة في باقي المنصات.

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Skype

يمكن القول بأن Skype هو أحد أقدم تطبيقات محادثة الفيديو الموجودة حاليًا، وقد اشترت مايكروسوفت التطبيق منذ فترة كبيرة.

لذلك أصبح التطبيق يدعم جميع المنصات والأجهزة المتنوعة مثل أجهزة إكس بوكس وAlexa وغيرها من الأجهزة.

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Jitsi Meet

يناسب Jitsi Meet محبي التطبيقات مفتوحة المصدر، حيث يتم تطوير التطبيق وتحسينه من جمهوره.

ويوفر التطبيق مجموعة من الحلول لاجراء محادثات فيديو ذات جودة مرتفعة ومناسبة، وهو يقوم بتشفير المحادثات من طرف إلى طرف لزيادة الأمان أثناء استخدامه.

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أصبحت Signal أحد أشهر منصات التواصل الاجتماعي عبر الرسائل والدردشة السريعة بالإضافة إلى إجراء محادثات الفيديو في وقت قصير.

وذلك بفضل الضجة الكبيرة التي حدثت حول واتساب في العام الماضي، وتعتبر المنصة إحدى أكثر منصات التواصل الاجتماعي أمنًا، لذلك يفضلها الكثير من المستخدمين.

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يمتاز هذا التطبيق بتوفير حلول مميزة من أجل إجراء محادثات الفيديو بين الفرق الكبيرة والمختلفة.

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ويستخدم التطبيق نواة مفتوحة المصدر لذلك يستطيع أي مبرمج تحميله وتخصيصه من أجل شركته أو ليقدم نسخة خاصة به.

ويقدم التطبيق حلولًا احترافية لإجراء مكالمات الفيديو والتحكم فيها وإداة الملفات وتخزين الملفات بداخلها أيضًا.

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يعتبر Meet مناسبًا لمحبي استخدام مجموعة تطبيقات جوجل المميزة، لذلك إن وجدت أنك تستخدم مجموعة تطبيقات جوجل مثل مستندات جوجل أو جوجل درايف فإن هذا التطبيق مناسب لك.

ويوفر التطبيق توافقًا كاملًا مع باقي خدمات جوجل للأعمال، بالإضافة إلى توافق كامل مع منصة Workplace من جوجل.

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