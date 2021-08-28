أفضل تطبيقات استخدام آيباد بدلًا من لوحات الرسم

تعتبر أجهزة آيباد من آبل أحد أفضل الحواسيب اللوحية التي صدرت، وذلك لأن الشركة تقدم أجهزة مميزة مع ملحقات إضافية مميزة وقوية للغاية.

لذلك تجد الكثير من الرسامين الرقميين يستخدمون أجهزة آيباد مع أقلام آبل الذكية بدلًا من لوحات الرسم المعتادة وذلك من أجل الرسم وتخزين الرسمة في أجهزة آيباد.

ولكن يفضل بعض الفنانين التعامل مع تطبيقات الحاسب في مجال الرسم، وذلك لأنها تقدم الكثير من الاختيارات الاضافية والتحكم الاضافي.

لذلك يتوجهون لشراء لوحات رسم إلكترونية منفصلة، ويمكن توصيل هذه اللوحات بالحاسب واستخدام الرسومات الناتجة منها.

وتستطيع أجهزة آيباد القيام بنفس الوظيفة واستبدال لوحات الرسم الإلكتروني المعتادة، وذلك عبر استخدام التطبيقات التالية.

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تطبيق Sidecar لأجهزة آيباد

يعتبر Sidecar أفضل تطبيق يساعد مستخدمي آبل في استخدام آبياد بدلًا من لوحات الرسم الإلكترونية المعتادة.

وذلك لأن هذا التطبيق يسمح لك بجعل شاشة آيباد امتدادًا لشاشة حاسبك الشخصي، ويعني هذا أنك تستطيع جعل جزء التطبيق المتعلق بالرسم يظهر في شاشة آيباد.

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وبعد ذلك تستطيع استخدام قلم آبل للرسم في شاشة آيباد مباشرةً، ولن تحتاج إلى نقل الرسم من الجهاز إلى الحاسوب، حيث يتم حفظ الرسمة والملفات داخل الحاسوب مباشرةً.

كما لن تحتاج إلى تثبيت أي تطبيقات خارجية أو شراء أي تطبيق آخر عندما تقرر الاعتماد على SideCar.

حيث يعتبر هذا التطبيق أقرب لخاصية مقدمة من آبل لمستخدميها، وكل ما تحتاج إليه هو حاسوب متوافق مع آيباد متوافق أيضًا.

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تطبيق Astropad

يناسب Astropad المستخدمين الذي يعتمدون على الويندوز بشكل رئيسي، أو من لا يستطيعون استخدام Sidecar.

ويقدم Astropad مجموعة أكبر من الميزات والاستخدامات، حيث يسمح لك باستخدام لوحة مفاتيح على الشاشة الإضافية.

كما تستطيع استخدام التطبيق والرسم عبر قلم آبل أو إصبعك إن كنت تفضل ذلك.

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ويعمل التطبيق عبر تطبيق مرافق يتم تثبيته في الحاسوب والآيباد حتى تتمكن من استخدامه والاستفادة من الجهازين.

ويقدم التطبيق المزيد من المميزات الاحترافية مع الاشتراك الشهري الخاص به، كما يمكنك شراء التطبيق بدلًا من الاشتراك الشهري.

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