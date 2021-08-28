أطلقت شركة آبل برنامج خدمة جديد لمستخدمي آيفون 12 وآيفون 12 برو الذين يواجهون مشكلات في سماعة الأذن في أجهزتهم.

وتقول الشركة إن الأجهزة المتأثرة قد تواجه مشكلات في الصوت بسبب أحد المكونات التي قد تفشل في وحدة استقبال سماعة الأذن. ويمثل هذا أول برنامج خدمة لمجموعة آيفون 12.

ووفقًا للشركة، تؤثر هذه المشكلة في نسبة صغيرة جدًا من أجهزة آيفون 12 وآيفون 12 برو المصنعة في الفترة بين شهر أكتوبر 2020 وشهر أبريل 2021.

وتشير الشركة المصنعة لهواتف آيفون إلى أن جهاز آيفون الخاص بك مؤهل للبرنامج إذا لم يصدر صوتًا من جهاز استقبال سماعة الأذن عند إجراء أو استقبال المكالمات.

وينطبق البرنامج فقط على آيفون 12 وآيفون 12 برو، وليس آيفون 12 ميني أو آيفون 12 برو ماكس. ويغطي البرنامج أجهزة آيفون 12 أو آيفون 12 برو المتأثرة لمدة عامين بعد البيع بالتجزئة الأول للوحدة.

وفي حين أن جميع أجهزة آيفون 12 لا تزال خاضعة لضمان آبل لمدة عام واحد، فإن برنامج الخدمة يغطي الأجهزة لمدة عامين بعد الشراء، مما يمنح سماعة الأذن الخاصة بك تغطية لمدة عام إضافي.

وتقول آبل: إن الشركة أو مقدم خدمة معتمد من الشركة يصلح الأجهزة المتأثرة مجانًا. ويجب البحث عن مقدم خدمة معتمد من الشركة أو تحديد موعد في متجر بيع تابع للشركة أو الاتصال بالدعم الفني للشركة لترتيب خدمة البريد الوارد عبر مركز إصلاح.

اقرأ أيضًا: لماذا يجب عليك الترقية إلى هاتف آيفون 12 الآن

آبل تطلق برنامج خدمة آيفون 12 لمشكلات الصوت

كما هو الحال دائمًا، تقول آبل إنه إذا كان جهاز آيفون 12 أو آيفون 12 برو الخاص بك يعاني من أي ضرر يضعف القدرة على إكمال الإصلاح. بما في ذلك شاشة مكسورة، فإنه يلزم حل هذه المشكلة قبل الخدمة.

وتقول الشركة أيضًا إنه يتم فحص الهواتف قبل أي خدمة للتأكد من أنها مؤهلة للبرنامج.

وفي حين أنه قد يكون من الصعب معرفة ما تعنيه الشركة بعبارة نسبة مئوية صغيرة. (استخدمت هذه العبارة عند وصف عدد لوحات مفاتيح الفراشة التي واجهت مشكلات). ولكن يبدو أن مشكلة سماعة الأذن ليست منتشرة على نطاق واسع.

ولم يظهر البحث عن تقارير الفشل في أجهزة الاستقبال ضمن ريديت أو تويتر سوى عدد قليل من الشكاوى.

اقرأ أيضًا: آبل تطلق حزمة بطارية MagSafe لهواتف آيفون 12