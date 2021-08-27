لماذا يجب عليك الترقية إلى هاتف آيفون 12 الآن

يتطلع الجميع إلى ترقية الهاتف الذكي القديم إلى آخر جديد، وإذا كنت تمتلك أحد نماذج آيفون القديمة فإن الترقية إلى النموذج الحالي آيفون 12 أو إلى النموذج القادم آيفون 13 هو شيء مفيد لما تقدمه آبل من ميزات في هواتفها الذكية.

ومع ذلك، واعتمادًا على ميزانيتك فإنك قد تحتاج إلى بعض الميزات التي يمكنك العثور عليها في نماذج هواتف آيفون السابقة مثل آيفون 12 أو آيفون 11 وحتى نموذج iPhone SE.

أسباب الترقية إلى هاتف آيفون 12

واحدة من أبرز الأسباب للترقية إلى هاتف جديد هي أن الهاتف الحالي أصبح قديمًا، وإذا كنت تمتلك آيفون 11 فإن الترقية إلى آيفون 12 الآن ربما لا تستحق كل هذا العناء، حيث لن تجد الكثير من الفرق في الأداء والميزات.

ويجب عليك الانتظار قليلًا للحصول على أحدث نموذج وهو آيفون 13، خاصة إذا كان ميزانيتك تسمح بذلك. ولكن إذا كنت تبحث عن تبديل آيفون القديم بواحد جديد فإن iPhone 12 قد يمثل لك أفضل صفقة في الوقت الحالي للعديد من الأسباب منها:

انخفاض الأسعار

إذا تمكنت في الوقت الحالي من العثور على صفقة جيدة فلا تتردد في الشراء. مع الأخذ بعين الاعتبار أن الانتظار حتى يتم الإعلان عن آيفون 13 بشكل رسمي يعني قيام متاجر التجزئة وحتى شركة آبل نفسها بتخفيض أسعار النماذج القديمة.

واعتمادًا على ما يأتي به هاتف آيفون 13، فقد يكون الحصول على iPhone 12 بخصم كبير خيارًا أفضل للميزانية.

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شبكات الجيل الخامس

لا تتوفر شبكات الجيل الخامس حتى الآن في كل مكان. ومع ذلك فإن iPhone 12 هو النموذج الأول من آبل الذي يدعم هذه الشبكات. وبالتالي إذا كانت منطقتك تتمتع بتغطية شبكات الجيل الخامس فإن الحصول على هذا الهاتف قد يكون كافيًا لتجربتها دون انتظار النموذج الجديد الذي يدعم شبكات الجيل الخامس ايضًا.

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تلف الهاتف الحالي

من الصعب التعايش مع جهاز تعرض للتلف أو يعمل بشكل سيء، وينطبق الشيء نفسه على فشل البطارية والحاجة إلى شحنها بشكل مستمر على مدار اليوم. وإذا كان هاتفك يعاني من هذه الأنواع من المشكلات فإن الترقية هي أفضل قرار.

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تحديثات البرامج

يعد دعم تحديثات البرامج والتصحيحات الأمنية من أبرز الأسباب التي تجعل الكثير من المستخدمين يسارعون إلى ترقية الهواتف. ولن يكون هذا الأمر مصدر قلق إذا قمت بالترقية إلى iPhone 12. إذ توفر آبل من 5 إلى 6 سنوات من تحديثات البرامج وتصحيحات الأمان.

وهذا الأمر مفيد جدًا خاصة إذا كنت تستخدم نموذج قديم نوعًا ما حيث يمكنك عند الترقية إلى هذا النموذج الاستمرار في تلقي الدعم لفترة طويلة من الزمن.

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جدير بالذكر أن الهاتف متوفر الآن في أمازون السعودية بسعر 4049 ريال سعودي. ولكن يمكنك الحصول عليه الآن مع خصم 15 في المئة أي بسعر 3449 ريال سعودي بالإضافة إلى الشحن المجاني.