أفضل تطبيقات اللياقة البدنية لتتبع التمارين

تساعدك تطبيقات اللياقة المدنية في اتباع أسلوب حياة صحي من خلال مراقبة نظامك الغذائي وحساب السعرات الحرارية ومتابعة التمارين الرياضية التي تؤديها يوميًا، بالإضافة إلى تحديد الأهداف المناسبة ومتابعة تقدمك ومشاركة نتائجك عبر الإنترنت.

تطبيق RunKeeper

إذا كنت تفضل ممارسة رياضة الجري للحفاظ على لياقتك البدنية فإن هذا التطبيق يعتبر من أفضل تطبيقات اللياقة البدنية التي يمكنك استخدامها لتتبع المسافات التي تقطعها مع تقديم نصائح وإرشادات بشأن ما يجب فعله لتحسين أدائك.

ويقدم التطبيق مجموعة من البيانات بطريقة سهلة القراءة مثل تتبع معدل ضربات القلب ومراقبة النوم وعادات الأكل وأنشطة التمرين. بالإضافة إلى ذلك يمكنك التفاعل مع مجتمع التطبيق لمساعدتك على تتبع وفهم كيفية تأثير اختياراتك في حياتك بشكل أفضل.

ويتوفر التطبيق مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي ولمستخدمي أجهزة آيفون في آب ستور.

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تطبيق Lose It

من أفضل تطبيقات اللياقة البدنية وذلك لتضمنه مجتمعًا كبيرًا يحفز المستخدمين وخاصة الجدد. ويمكنك الانضمام إلى المجموعات وإضافة أصدقاء والتعليق على نشاطات الآخرين والمشاركة في الأحداث وغيرها.

ويتيح لك التطبيق تتبع السعرات الحرارية من خلال حساب الميزانية اليومية من السعرات الحرارية بناءً على الإحصاءات والأهداف الشخصية.

ويوفر كذلك مكتبة مدمجة من وصفات الأطعمة وأنشطة التمارين الرياضية لاستخدامها في رحلة خسارة الوزن أو الحفاظ على صحتك.

ويتوفر التطبيق مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون في آب ستور ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

تطبيق Fitocracy

يمثل هذا التطبيق شبكة اجتماعية متكاملة للياقة البدنية تعمل بصفتها متتبع يومي للتمرين ومدرب خاص بك مع أكثر من 900 تمرين مختلف يمكنك متابعتها وتطبيقاتها بما في ذلك تدريبات القوة وتمارين القلب وتمارين البطن.

ويمكن للمستخدمين تحفيزك خلال رحلتك من خلال متابعتهم للحصول على الإلهام اليومي والانضمام إلى التحديات والحصول على المساعدة من ذوي الخبرة أو حتى إطلاق تحدى فردي إذا كنت تشعر بالقدرة التنافسية.

ويتوفر التطبيق مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون في آب ستور وعبر إصدار الويب.

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تطبيق Nike Training Club

أحد أفضل تطبيقات اللياقة البدنية التي يمكنك تخصيصها حسب رغبتك حيث يتيح لك اختيار التمرين الذي تريده واختيار أهداف التمرين ومن ثم تحديد نظام التمرين المناسب لك. ويرشدك التطبيق أثناء التنفيذ باستخدام مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو.

على سبيل المثال إذا كنت تريد التركيز على بناء مجموعات عضلية معينة فإن التطبيق يختار أفضل التمارين التي تستهدف تلك المناطق.

ويتيح لك ايضًا كسب النقاط للوصول إلى تمارين ووصفات غذائية إضافية ويمكنك أيضًا تكوين التدريبات الخاصة بك لتعمل مع مكتبة الموسيقى الخاصة بك وإنشاء سجل لتتبع تقدمك.

ويتوفر التطبيق مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي ولمستخدمي أجهزة آيفون في آب ستور.

تطبيق فيتبيت

إذا كنت تستخدم أحد أجهزة تتبع اللياقة البدنية التي تعمل بنظام التشغيل Wear OS فإن هذا التطبيق هو الأفضل لربطه معها من جل الحصول على جميع البيانات ضمن شاشة هاتفك حيث يزامن التطبيق الخطوات التي تقطعها يوميًا أثناء ارتداء الجهاز.

وبالإضافة إلى تتبع النشاط يمكنك تعيين هدف السعرات الحرارية اليومية اعتمادًا على الوجبات الخفيفة التي تتناولها وتقوم بتسجيلها في التطبيق.

ويمكنك ايضًا تسجيل كل ما تتناوله من طعام ومياه وما تؤديه من تدريبات وأنشطة إضافية أثناء التنقل حتى إذا كنت غير متصل بالإنترنت.

ويتيح لك التطبيق الاختيار من بين الأطعمة والأنشطة المخزنة في قاعدة البيانات أو إضافتها يدويًا والتنافس مع أصدقائك لتصدر القائمة.

ويتوفر التطبيق مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

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