تقدم شركة آبل عرضًا جديدًا للناشرين، إذ يمكن الانضمام إلى Apple News مع حصولها على عمولة بنسبة 15 في المئة من مشترياتك واشتراكاتك داخل التطبيق بدلاً من 30 في المئة.

ويمكن للناشرين التقدم إلى برنامج شركاء الأخبار للحصول على هذه الصفقة. ولكن يجب الموافقة على متطلبات الشركة، التي تفيدها بشكل طبيعي وتتجاوز مجرد الحفاظ على قناة في Apple News.

وتعد قائمة متطلبات الأهلية المحددة للتقديم قصيرة. إذ يجب أن تحتفظ بقناة Apple News قوية في أستراليا وكندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ونشر كل المحتوى عبر تلك القناة بتنسيق Apple News Format (ANF).

وإذا كنت مقيمًا خارج هذه المناطق ولا تنشر بتنسيق ANF، فيجب عليك مشاركة المحتوى عبر موجز RSS. كما يجب أن تكون الوظيفة الأساسية لتطبيقك هي تقديم محتوى إخباري أصلي مؤلف باحتراف.

ويجب أن يكون تطبيقك متاحًا في متجر آب ستور وأن يسمح للمستخدمين بشراء اشتراكات قابلة للتجديد تلقائيًا من خلال نظام الشراء داخل التطبيق من آبل.

كما يجب أن يوافق صاحب حساب عضوية برنامج مطوري آبل على ملحق منفصل لاتفاقية ترخيص برنامج مطوري الشركة.

نتيجة لذلك من المتوقع أن يحتفظ الناشرون بقناتهم عبر Apple News، وأن ينشروا بتنسيق ANF، وأن يقدموا تطبيقًا في متجر آب ستور يقدم اشتراكات قابلة للتجديد تلقائيًا ومحتوى إخباري أصلي مؤلف بشكل احترافي.

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آبل لديها عرض جديد للناشرين بشأن Apple News

تقول الشركة إن برنامج شركاء الأخبار يدعم ويمول أيضًا المنظمات التي تسعى لتثقيف القراء حول محو الأمية الإعلامية الإخبارية وبذل المزيد من الجهود لتنويع غرف الأخبار والتغطية الإخبارية.

ويمثل الحفاظ على تطبيق والنشر بتنسيق منفصل تمامًا عملًا إضافيًا. ولكن بناءً على ما طلبته الشركة من الناشرين في الماضي، قد يكون هذا الأمر مرحبًا به.

وتحصل الشركة تقليديًا على عمولة بنسبة 30 في المئة على الاشتراكات داخل التطبيق، التي تنخفض إلى 15 في المئة بعد عام. ولكن قبل إطلاق Apple News، أشارت الشائعات إلى أن الشركة كانت تطلب 50 في المئة من الناشرين.

ولم يكن ناشرو الأخبار سعداء بهذا الأمر، خاصة بعد أن اكتشفوا أن أمازون حصلت على معاملة خاصة.

وليس من الواضح ما إذا كان برنامج شركاء الأخبار قد يغري الناشرين السابقين مثل صحيفة نيويورك تايمز. وهناك أيضًا اعتبار لكيفية النظر في دعاوى مكافحة الاحتكار التي تورطت فيها الشركة حاليًا في الولايات المتحدة وخارجها.

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