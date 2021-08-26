مقارنة بين Magic Keyboard و Smart Keyboard لآيباد

شهدت أجهزة آيباد اللوحية تطورًا ضخمًا في السنوات الأخيرة، ومع الإصدارين الأخيرين iPad Pro و iPad Air أصبح بإمكان المستخدم أن يصل لتجربة استخدام مكافئة لتلك التي يحصل عليها من الحاسب المحمول.

واستخدام لوحيات آيباد في العمل أو الدراسة سيحتاج بدون شك توصيل لوحة مفاتيح لها. خصوصًا أن آبل تدعم هذه الخاصية بشكل مثالي في نظام iPadOS المشغّل لهذه الأجهزة، والذي أتى لخلافة iOS.

وتوفر آبل أكثر من إصدار من لوحات المفاتيح المخصصة للآيباد، وهو ما يغني المستخدم عن شرائها من علامة تجارية خارجية، ويكفله في نفس الوقت مبالغ كبيرة كما هي عادةً آبل.

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لوحات المفاتيح لأجهزة آيباد

توفّر آبل أكثر من إصدار لأجهزتها اللوحية، والإصدار الأول هو Magic Keyboard، والذي يأتي على هيئة غطاء حماية مدمج به لوحة المفاتيح وكذلك لوحة تتبع كتلك الموجودة في أجهزة الحاسب الشخصي المحمول.

وبجانب ذلك توفّر آبل أيضًا إصدار يحمل الاسم Smart Keyboard، وهو الذي يأتي بسعر أقل ومميزات أقل، بينما يدعم الفئة المنخفضة من لوحيات آيباد، إلى جانب إصدارات آيباد إير وآيباد برو الأقدم.

وكما يمكنك أن تتوقع. لوحة مفاتيح Magic Keyboard هي لوحة المفاتيح الخارجية الرائدة من الشركة. والتي تقدم تجربة استخدام مشابهة لتلك التي يحصل عليها المستخدم من لوحات المفاتيح الموجودة في أجهزة MacBook Pro و MacBook Air الأحدث.

أما عن Smart Keyboard فهي تمثل الفئة المنخفضة. حيث تأتي بدون لوحة تتبع Trackpad وبدون إضاءة خلفية، مع جودة أقل وتجربة استخدام أكثر تواضعًا.

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وتتميز لوحة مفاتيح Smart Keyboard من ناحية أخرى بأنها نحيفة جدًا وخفيفة وبالطبع أقل من حيث السعر. لكن اختيار واحدة من اللوحتين يعتمد بشكل كامل على نوعية الاستخدام. إن كنت تستخدم الآيباد فقط في المراسلة والكتابة الخفيفة فأنت لن تحتاج للوحة التتبع كثيرًا، ولا لجودة الأزرار، والعكس صحيح.

وتتيح لوحات مفاتيح آبل بشكل عام مغناطيسات قوية. كما تسمح بتعديل الوضع المثالي للمشاهدة عن طريق تغيير مدى توسيع أو تضييق تلك المفصلات المغناطيسية. إلا أن إصدار Magic Keyboard يسمح بأوضاع مختلفة من المشاهدة ضمن حيز 130 درجة. في مقابل وضعين فقط في Smart Keyboard.

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المنافذ والتوافق

توفر لوحة مفاتيح Magic Keyboard إمكانية توصيل جهاز أو شاحن من خلال منفذ USB-C موجود بلوحة المفاتيح نفسها. وعلى العكس فإن لوحات مفاتيح Smart Keyboard بإصداراتها لا توفر هذه الخاصية.

ومن حيث التوافق فإن لوحة مفاتيح Magic Keyboard، والتي تأتي على شكل غطاء حماية للجهاز كما سلف الذكر، تعمل بشكل سليم على جميع إصدارات آيباد برو منذ 2018 وحتى الآن. وكذلك هو الحال بالنسبة للوحة مفاتيح Smart Keyboard.

لكن من ناحية أخرى، إصدارات عام 2018 من لوحة Smart Keyboard لن تعمل بشكل سليم مع الإصدارات الأحدث من آيباد برو، نظرًا لتغيير شكل الكاميرا الخلفية في الجهاز.

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الأسعار

يتوفر Magic Keyboard بسعر باهظ يصل إلى 349 دولار أمريكي وذلك لأجهزة آيباد بقياس 12.9 إنش. أما إصدارات 11 إنش فلوحة المفاتيح الخاصة بها تكلف 299 دولار أمريكي.

وتأتي لوحة مفاتيح Smart Keyboard بإصدارين، الأول هو Smart Keyboard Folio والمتوفر لإصدارات 12.9 إنش و 11 إنش أيضًا بأسعار 199 و 179 دولار أمريكي على الترتيب، أما إصدار Smart Keyboard العادي فيأتي بسعر 159 دولار أمريكي.