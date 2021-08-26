كيفية إخفاء جهات اتصال جوجل التي لا تستخدمها

يستخدم الملايين يوميًا هواتف أندرويد المتصلة بحساباتهم في جوجل، وهذا ما يجعل جهات اتصال جوجل أحد الخدمات الهامة في هواتفهم.

حيث تستطيع تخزين جميع جهات الإتصال الخاصة بك والاحتفاظ بها ضمن حسابك في جوجل لتتمكن من الوصول إليها عبر أي جهاز يستخدم حسابك في جوجل أو نقلها إلى هاتف جديد عند اقتناءه.

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ولكن قد تجد نفسك تمتلك الكثير من جهات الإتصال التي لا تستخدمها حاليًا.

وتسبب هذه الجهات إزدحامًا في هاتفك وسجل الجهات، لذلك يمكنك إخفاءها وتنظيف سجل جهات الاتصال الخاص بك.

وتوجد الكثير من الأسباب التي قد تدفعك للاحتفاظ بجهات الاتصال حتى إن لم تكن تحتاجها، لذلك إليك طريقة إخفاء جهات الاتصال هذه دون حذفها.

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اخفاء جهات اتصال جوجل الغير مستخدمة

تعتمد هذه الطريقة على خاصية توفرها جوجل ضمن سجل جهات الاتصال، وهي قوائم جهات الاتصال الغير مستخدمة.

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ويمكنك عبر هذه الخدمة وضع جهات الاتصال التي لا تستخدمها في إحدى هذه القوائم التي لا تظهر لك مباشرةً في تطبيق جهات الاتصال.

ولكن تظل جهة الاتصال مسجلة في هاتفك دون أن تراها، وإذا قمت بالبحث عنها أو استقبال اتصال منها فإنها تظهر بالإسم الذي قمت بتسجيله.

وتستطيع الوصول وعرض جهات الاتصال هذه عبر موقع سجل جهات الاتصال من جوجل، حيث يعرض لك الموقع جميع القوائم.

لذلك توجه إلى موقع جهات الاتصال من جوجل، واختر جهة الاتصال التي ترغب في إخفائها.

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وبعد ذلك اضغط علامة الثلاث نقاط الموجودة إلى جانبها حتى تظهر قائمة من الاختيارات لتعديلها.

واختر من ضمن هذه القائمة اخفاء جهة الإتصال، ويمكنك لاحقًا التوجه إلى قائمة جهات الاتصال الأخرى والتأكد من وجودها هناك.

ويمكنك اخفاء أكثر من جهة اتصال معًا عبر تحديد جهات الاتصال هذه من خلال الضغط على صورة جهة الاتصال وبعد ذلك اختيار اخفاء جهات الاتصال.

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وأما إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بنسخة من جهات الاتصال هذه قبل حذفها، فإنك تستطيع تحميل نسخة منهم والاحتفاظ بها في حاسوبك.

وذلك عبر تحديد جميع جهات الاتصال التي ترغب في تحميلها، ومن ثم اختيار التصدير إلى الحاسب.

وتستطيع تصدير جهات الاتصال بأكثر من تنسيق، ولكن التنسيق الأفضل هو CSV، حيث تستطيع نقله بسهولة إلى أي جهاز آخر.

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