كل ما تحتاج معرفته عن خدمة آبل آركيد

بدأت جميع الشركات التقنية الرائدة دون استثناء في توجيه جهودها لمجال الألعاب. وذلك نظرًا لأنه مجال مستمر في النمو. وبطبيعة الحال فشركة آبل لم تترك هذا المجال دون أن تضع بصمتها من خلال آبل آركيد.

وهذا في حين أن جوجل تتواجد في هذا المجال من خلال خدمة اللعب السحابي ستاديا، ومايكروسوفت من خلال إكس بوكس لايف، وأيضًا أمازون التي تطور حاليًا خدمة لونا للعب السحابي، وهذا إلى جانب الشركات المتخصصة أصلًا في الألعاب.

وقد طرحت آبل خدمتها للألعاب، آبل آركيد، في عام 2019 جنبًا إلى جنب مع نظام iOS 13. ويبدو أن الشركة قد نجحت في مساعيها حتى الآن.

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خدمة آبل آركيد



تأتي خدمة آبل للألعاب بنظام الاشتراك الشهري، وهي خدمة متاحة حصرًا لأجهزة آبل، بما في ذلك آيفون، وآيباد، وماك، وتلفاز آبل.

وتقدم اللعبة ما يصل إلى 200 لعبة في الوقت الحالي. وقد اكتسبت الخدمة عددًا كبيرًا من الألعاب منذ تم إطلاقها للمرة الأولى. وتتنوع هذه الألعاب من حيث الأنواع وطريقة اللعب، وقد تم تطوير بعضها كألعاب أصلية تحت إشراف آبل بنفسها.

إلا أن خدمة آبل آركيد ليست خدمة بث ألعاب مثل ستاديا أو Xbox Cloud، بل أنها تحتاج من اللاعبين تحميل الألعاب على أجهزتهم ليتمكنوا من لعبها.

ويمكن تشغيل اللعبة على أي آيفون مع iOS 13 وأحدث، وأي تلفاز مع tvOS 13 وأحدث، وعلى ماك يحتاج المستخدم لإصدار macOS Catalina أو أحدث.

وبلا شك فالخدمة مدفوعة وليست مجانية، وهي تكلف 4.99 دولار أمريكي شهريًا، مع شهر مجانًا للمستخدمين الذين لم يشتركوا فيها من قبل. وفي حالة الاشتراك السنوي ستكلفك الخدمة 49.99 دولار أمريكي.

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ولا يتوفر تطبيق مخصص للخدمة، بل أنها مدمجة ضمن متجر آب ستور. وذلك على جميع أجهزة ومنتجات آبل، حيث يوجد لها تبويب مخصص ضمن تبويبات المتجر الرئيسية. ومن خلال نفس التبويب يمكنك أن تسجل اشتراكك بها.

ويتميز اشتراك آبل آركيد بأنه قابل للمشاركة مع أفراد العائلة ضمن خاصية Family Sharing. ويمكنك مشاركة الاشتراك الخاص بك مع خمس أشخاص آخرين من أفراد العائلة مع ثبات سعر الاشتراك الشهري.

كما يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت من خلال التوجه لإعدادات الاشتراكات ضمن تطبيق متجر آب ستور. وبشكل عام، يمكن الوصول للألعاب وتحميلها أيضًا من خلال تبويب الخدمة ضمن آب ستور.

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وتتميز ألعاب الخدمة بأنها لا تضم اشتراكات أو مدفوعات بداخلها، نظرًا لأن الخدمة نفسها مدفوعة. كما أنها لا تضم إعلانات لنفس السبب. واشتراكك في الخدمة لا يسمح لك بالوصول للألعاب المدفوعة على متجر آب ستور مجانًا، بل أنها تظل مدفوعة.

ولا تستلم اللعبة ألعابًا جديدة بمعدل ثابت، حيث تستلم الخدمة لعبة جديدة كل أسبوعين أو ثلاث. ويمكنك مطالعة قائمة الألعاب المتاحة مع أهم المعلومات عنها من هذا الرابط.