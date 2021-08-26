يصادف هذا الأسبوع الذكرى السنوية العاشرة لتطبيق ماسنجر، الذي تم إطلاقه كتطبيق منفصل في عام 2011 كجزء من حملة شركة فيسبوك الأوسع للسيطرة على مساحة الاتصالات الاجتماعية.

وبدأ الناس يهتمون بماسنجر في عام 2014، عندما أجبرت الشركة المستخدمين على تنزيل تطبيق المراسلة المنفصل عن طريق إزالة خيارات المراسلة الخاصة به من تطبيقها الرئيسي.

ومع ذلك، زادت أهمية ماسنجر منذ ذلك الحين، حيث أضافت ملايين المستخدمين الآخرين وأصبحت إحدى أكبر ثلاث منصات للمراسلة في العالم، إلى جانب واتساب و WeChat.

ومر التطبيق بالكثير من التغييرات في العقد الأول من عمره. وأعلنت فيسبوك عن مجموعة من ميزات ماسنجر الجديدة، المصممة لإثارة مزاج احتفالي، مع إضافة وظائف جديدة تمامًا للمطالبة بمزيد من التفاعل مع الرسائل و الاستخدام.

وأضافت الشركة أولاً ألعاب استطلاع جديدة في ماسنجر، وهو خيار استطلاع تفاعلي يمكنك من اكتشاف أشياء جديدة عن أصدقائك. وتساعد هذه الميزة في تعزيز المشاركة في محادثات ماسنجر.

وتضيف الشركة أيضًا طريقة جديدة لمشاركة جهات اتصال فيسبوك مع الأصدقاء من خلال ماسنجر.

وتعتبر العملية مباشرة إلى حد ما، وما عليك سوى تحديد جهة الاتصال التي تريد مشاركتها والوصول إلى إعدادات الدردشة والنقر على مشاركة جهة الاتصال ضمن قسم المزيد من الإجراءات.

ويمكن أن يسهل ذلك اتصال الأشخاص من خلال التطبيق، وإحالة الأشخاص للعمل، مما يوفر مزايا محتملة للشبكات.

وتنتهز فيسبوك الفرصة لمعاينة خيار تأثيرات الكلمات القادم، وهو طريقة جديدة لإقران الكلمات مع الرموز التعبيرية التي لها معنى لك ولأصدقائك.

وتسمح لك تأثيرات الكلمات باختيار رمز تعبيري ليتم إقرانه بكلمة أو مصطلح معين، مما يؤدي بعد ذلك إلى ظهور هذا الرمز التعبيري بحجم كبير عبر الشاشة كلما تم استخدامه في الدردشة.

وقد يكون ذلك مزعجًا. ولكن قد يكون أيضًا طريقة ممتعة لإضفاء الإثارة على محادثاتك الجماعية، وإبراز المصطلحات المحددة التي لها معنى خاص بالنسبة لك ولأصدقائك.

وتتوفر تأثيرات الكلمات عبر ماسنجر في المستقبل القريب.

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فيسبوك تحتفل بالذكرى العاشرة لظهور ماسنجر

تضيف الشركة أيضًا خيارًا جديدًا للإهداء عبر المدفوعات في ماسنجر، الذي يوفر تحويل أموالك بورق تغليف جديد وتأثيرات بالون افتراضية، بالإضافة إلى موضوع محادثة عيد ميلاد وخلفية 360، التي ترتبط بالنغمة الاحتفالية.

كما إنها تضيف أيضًا أغنية عيد ميلاد Soundmoji وتأثيرات جديدة للرسائل.

وأطلقت عملاقة التواصل الاجتماعي أيضًا حزمة الملصقات Messenger is 10. وشاركت أيضًا بعض الأفكار حول معالم ماسنجر الرئيسية. التي تظهر، من بين أشياء أخرى، أن الملاحظات الصوتية في أعلى مستوياتها هذا العام.

وبينما ظلت المنصة منذ ذلك الحين أداة اتصال رئيسية. فإن جهود الشركة لتوسيع وظائفها – من خلال الألعاب وبوت ماسنجر والقصص والوظائف الأخرى – لم تحقق أهدافها إلى حد كبير.

وكافحت الشركة لتحقيق الدخل من المنصة بشكل فعال. ولكن المستخدمين لا يرحبون بالإعلانات في مساحاتهم الخاصة. واضطرت أيضًا إلى تقليص الإضافات لتجنب ازدحام واجهة المستخدم.

وبالرغم من أن ماسنجر لديها 1.3 مليار مستخدم نشط، فقد وصلت إلى هذا الإنجاز في عام 2017. ولم تقدم الشركة إحصائيات استخدام محدثة منذ ذلك الحين.

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