يعطينا دليل تم تحميله إلى موقع لجنة الاتصالات الفيدرالية نظرة على نظارات الواقع المعزز Project Aria التجريبية من شركة فيسبوك، التي يبدو أنها تحمل الاسم الرمزي Gemini.

وأعلنت فيسبوك عن Project Aria في شهر سبتمبر 2020. وكان من الواضح أن الجهاز موجود لمساعدة الشركة في سعيها لإنشاء جهاز حوسبة يرى العالم ويفهمه.

وكانت الفكرة من وراء المشروع هي جعل الموظفين يستخدمون هذه الأجهزة وجمع مجموعة من البيانات لمساعدة الشركة في معرفة نوع المستشعرات التي تحتاج إلى إضافتها إلى الأجهزة المستقبلية.

ولم يكن هناك العديد من التحديثات العامة على المشروع في الأشهر الأخيرة. ولكن أصبح هناك الآن وثائق تنظيمية منشورة حديثًا تتضمن دليل مستخدم الجهاز.

ويطلق على الجهاز اسم Gemini EV، مع كون اختبار التقييم الهندسي EVT اختصارًا شائعًا في صناعة الأجهزة لإجراء اختبارات صغيرة للمنتجات التي تتكون من بضع عشرات من الوحدات، التي تهدف إلى اختبار كل من التصميم والوظيفة للمنتج قبل أن يتم وضعها في الإنتاج الفعلي.



وتشبه نظارة Gemini من بعض النواحي زوجًا حقيقيًا من النظارات. وذلك بالرغم من أنها ليست كذلك إلى حد كبير من نواحٍ أخرى.

ويمكن تزويدها بعدسات تصحيحية إذا لزم الأمر. ولكن لا يمكنك طي الذراعين أو استخدامها مع نظارة واقع افتراضي.

وزودت الشركة النظارة بأربع كاميرات قادرة على تسجيل الصور ومقاطع الفيديو. مع مستشعر القرب وشريحة كوالكوم ونفس مستشعرات الكاميرا الموجودة في Oculus Quest 2.

ويتم تسجيل مقاطع الفيديو بتنسيق ملف VRS، الذي يحتوي على لقطات لبث جميع الكاميرات الأربعة في وقت واحد.

ويوجد زر الغالق وزر الطاقة ومفتاح كتم الصوت، الذي يشغل أو يوقف وضع الخصوصية. كما أن لديها العديد من مصابيح LED للإشارة إلى التسجيل لكل من مرتديها وكذلك أي من المارة.

ويتم شحن النظارات باستخدام موصل مغناطيسي، الذي يمكنه أيضًا نقل البيانات. ويوجد تطبيق مصاحب يسمى Ariane لتحميل البيانات التي تجمعها النظارات وتتحقق من حالة الاتصال وعمر البطارية.

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طريقة عمل نظارات Project Aria من فيسبوك

بينما يعطينا الدليل نظرة مثيرة للاهتمام على مشروع لم تشارك الشركة الكثير عنه، فهو ليس حديثًا.

ويبدو أن الإصدار الموجود عبر موقع لجنة الاتصالات الفيدرالية هو الإصدار 0.9 من المستند، الذي يرجع تاريخه إلى 28 أغسطس 2020.

ومن المحتمل أن تكون الشركة قد أجرت بعض التغييرات في العام الماضي أو نحو ذلك.

وتقول فيسبوك عبر موقع Project Aria إن النظارات ليست منتجًا تجاريًا. ولا تعمل النظارات كنموذج أولي لشيء قد يشتريه عامة الناس لاحقًا.

وتم التأكيد على ذلك من خلال العبارات العديدة في الدليل بأن النظارة هي منتج هندسي ولا يستخدمها إلا الأشخاص الذين يعملون في فيسبوك.

وقالت الشركة إن النظارة يرتديها الباحثون في مقرها وفي الأماكن العامة. وذلك بالرغم من أنها تقول إن أي بيانات يتم جمعها مجهولة المصدر، وإن النظارة بها وضع الخصوصية.

وفي حين أن Project Aria قد لا تتجه إلى المتاجر. ولكن الشركة لديها مجموعة مختلفة من النظارات الذكية التي تخطط لإصدارها بالتعاون مع علامة راي بان التجارية.

ومثل Project Aria، تقول الشركة إن النظارات الذكية لن تعزز واقعك باستخدام شاشة. لذلك ليس من الواضح في هذه المرحلة ما الذي يجعلها ذكية.

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