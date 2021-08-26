استخدام خدمة المصادقة الثنائية من آبل

تقدم آبل تطبيقًا خاصًا بالمصادقة الثنائية مدمج مع أنظمة iOS الخاصة بهواتف آيفون، لذلك لا تحتاج إلى تثبيت أي تطبيق مصادقة ثنائية خارجي.

ويمكنك استخدام تطبيق المصادقة الثنائية الخاص بآبل بدايةً من أنظمة iOS 15، حيث أصبح هذا التطبيق جزءًا من خدمة إدارة كلمات المرور في آيكلاود.

ويقوم تطبيق آيكلاود بوضع رمز التوثيق الثنائي تلقائيًا في المكان الذي تحتاجه، لذلك تحصل على توافق أفضل مع جميع التطبيقات وسهولة أكبر في الاستخدام.

ولكن يتطلب إعداد هذه الخدمة مجموعة من الخطوات المتنوعة التي تحتاج للقيام بها قبل أن تبدأ باستخدامها.

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تجهيز خدمة المصادقة الثنائية من آبل

يمكنك استخدام هذه الخدمة مع جميع التطبيقات والمواقع التي تطلب منك ادخال كود التوثيق الثنائي.

ولكن تحتاج لتجهيز كل موقع وتطبيق على حدة، حيث تطلب منك إدخال رمز QR خاص بكل خدمة.

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وحتى تبدأ في استخدام هذه الخدمة عليك اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى تطبيق الإعدادات في هاتفك، وبعد ذلك اختر كلمات المرور، وقم بتأكيد هويتك عبر بصمة الوجه أو الإصبع.

وعندما تدخل إلى الواجهة الرئيسية للتطبيق، فإنك تجده يعرض أمامك جميع كلمات المرور التي تحتفظ بها الخدمة.

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ومن ثم قم بالضغط على زر الإضافة الموجود في أعلى القائمة، ومن ثم قم باضافة الموقع وكلمة المرور الخاصة به.، وبعد ذلك اضغط حفظ.

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ويمكنك تعديل بيانات المواقع المسجلة بالفعل في الخدمة لإضافة خدمة المصادقة الثنائية، وذلك عبر التوجه إلى أسفل النافذة واختيار تجهيز رمز التوثيق.

ويقوم التطبيق بعد ذلك بسؤالك إن كنت ترغب في إدخال رمز الإعداد يدويًا، أو إدخاله عبر فحص رمز QR.

وتحتاج بعد هذه الخطوة للتوجه إلى الموقع الذي ترغب في التسجيل به والحصول على رمز QR.

وتختلف هذه الطريقة من موقع لآخر، ولكن يمكنك الحصول على هذا الرمز عبر التوجه إلى إعدادات الأمان في الموقع.

وبعد ذلك اختيار تفعيل المصادقة الثنائية عبر التطبيقات الخارجية بدلًا من رسائل الهاتف.

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ولكن عندما تبدأ بتجهيز المصادقة الثنائية فالمواقع المختلف يجب ألا تستخدم هاتفك الذي تجهز خدمة المصادقة الخارجية عبره.

وذلك لأنك تحتاج إلى رمز QR وتسجيله عبر كاميرا هاتفك الرئيسي، لذلك يفضل استخدام حاسوب خارجي أو هاتف آخر.

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