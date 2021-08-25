بدأت منصة يوتيوب المملوكة لشركة جوجل باتخاذ إجراءات صارمة ضد بوتات موسيقى منصة ديسكورد.

وأرسلت عملاقة البحث طلب توقف لأصحاب بوت Groovy الشهير، الذي يتيح لمستخدمي ديسكورد تشغيل الموسيقى من مقاطع فيديو يوتيوب ويتم تثبيته عبر أكثر من 16 مليون خادم ديسكورد.

وتريد جوجل اختفاء الخدمة في غضون سبعة أيام، ويلتزم أصحاب Groovy بإغلاق البوت في 30 أغسطس.

وأكدت جوجل أنها اتخذت إجراءً في هذه الحالة، وقالت: لقد أبلغنا Groovy بانتهاكات شروط الخدمة الخاصة بنا، بما في ذلك تعديل الخدمة واستخدامها لأغراض تجارية.

وأضافت: واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بها مخصصة للمطورين الذين يمتثلون لشروط الخدمة.

وقال نيك أميرلان، مالك بوت Groovy، في رسالة تعلن الإغلاق: كان Groovy جزء كبير من حياتي على مدار السنوات الخمس الماضية.

ويقوم بوت Groovy بأخذ مصادر الموسيقى من يوتيوب ويسمح لمستخدمي ديسكورد بتشغيلها ومشاركتها في الخوادم حيث تم تثبيت البوت.

ويسمح بوت Groovy بحفل استماع اجتماعي عبر ديسكورد، باستخدام الصوت من مقاطع فيديو يوتيوب إلى حد كبير.

وأصبح يتمتع بشعبية كبيرة على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تشير بعض التقديرات إلى أنه يضم أكثر من 250 مليون مستخدم.

ويقول أميرلان: لست متأكدًا من سبب قرارهم إرسال طلب توقف الآن. لنكون صادقين، ربما لم يكونوا على علم بذلك.

ويعترف أميرلان بأن بوت Groovy كان عبئًا ثقيلًا على كتفيه على مدار السنوات الخمس الماضية، وأن تصرفات جوجل كانت دائمًا شيئًا يتوقعه.

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يوتيوب تحارب بوتات منصة ديسكورد الموسيقية

بينما يدعم بوت Groovy سبوتيفاي ويوتيوب وساوند كلاود وغيرها من الخدمات، فإن ما يقرب من 98 في المئة من المقطوعات التي يتم تشغيلها عبر بوت Groovy كانت من يوتيوب.

وقد يعني تحرك جوجل لإيقاف تشغيل بوت Groovy إمكانية رؤية إجراءات مشابهة ضد مالكي برامج ديسكورد الأخرى.

ولا يزال Rythm، أشهر بوت موسيقى ضمن ديسكورد موجودًا في الوقت الحالي. وكتب أحد مالكي البوت في رسالة إلى مجتمع المستخدمين: لا نخطط حاليًا للإغلاق.

وتم تثبيت Rythm على ما يقرب من 20 مليون خادم ديسكورد. ويقول إن لديه أكثر من 560 مليون مستخدم نتيجة لذلك.

ويأتي إغلاق بوت Groovy بعد مرور أسابيع من اختفاء العديد من مواقع تنزيل مقاطع الفيديو عبر يوتيوب بشكل عشوائي. وتؤدي إزالة هذا البوت أيضًا إلى إحداث فجوة كبيرة في عروض البوت في ديسكورد.

ويقول متحدث باسم ديسكورد: نحن نأخذ حقوق الآخرين على محمل الجد. ونطلب من المطورين الذين ينشئون بوتات لمنصتنا أن يفعلوا الشيء نفسه. إذا كان البوت الذي يعمل عبر ديسكورد ينتهك حقوق شخص آخر، فقد يتخذ هذا الطرف الخارجي أو ديسكورد إجراءً.

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