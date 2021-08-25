أعلنت شركة وول مارت أنها تخطط لتقديم خدماتها اللوجستية والتسليم لشركات أخرى كجزء من أعمال توصيل جديدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وهو إعلان يأتي في الوقت الذي يتدافع فيه بائعو السلع لتأمين عمليات التسليم قبل موسم التسوق المهم للغاية في العطلات.

وتأمل الخدمة، التي يطلق عليها Walmart GoLocal، في أن تكون بمثابة عرض التسليم كخدمة للشركات الكبيرة والصغيرة، وطريقة أخرى لمحاولة الشركة للتغلب على أمازون.

ولا تزال التفاصيل حول Walmart GoLocal قليلة إلى حد ما. وذلك بالرغم من أن الشركة تقول إن الخدمة تكون بأسعار تنافسية. وقد أبرمت عددًا من الاتفاقيات التعاقدية مع عملاء التجزئة المحليين والشركات.

وقالت الشركة: في عصر يتوقع فيه العملاء السرعة والموثوقية، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تعمل الشركات مع مزود خدمة يتفهم احتياجات التاجر.

وأمضت الشركة سنوات في بناء وتوسيع القدرات التجارية التي تدعم شبكتها التي تضم أكثر من 4700 متجر. وتتطلع إلى مساعدة الشركات الأخرى في الوصول إلى نفس الخدمات الموثوقة المنخفضة التكلفة.

وبحسب وول مارت، فإن التسعير يعتمد على احتياجات العميل وعلى أساس ما يريدون تقديمه لعملائهم.

ويقدم موقع Walmart GoLocal بعض التفاصيل الإضافية. إذ يطلب العملاء مباشرةً من الشركة الصغيرة، وتعمل منصة هذا النشاط التجاري على الاتصال بشركة وول مارت.

وترسل Walmart GoLocal بدورها سائقي التوصيل من شبكة توصيل Spark الخاصة بها إلى متاجر التجار لالتقاط العناصر ومن ثم تسليمها إلى المتسوقين مع جمع التعليقات ذات الصلة لتقديمها إلى الشركة.

وول مارت تستكشف عالم العملات المشفرة

وول مارت تحاول التغلب على أمازون

يتمثل أحد الاختلافات في إصدار Walmart في مجموعة السائقين. ووفقًا لوكالة رويترز، يتم جلب السائقين الذين يقدمون لعملاء Walmart GoLocal من خدمة توصيل Spark التابعة للشركة.

وتدعي شركة Walmart أنها تجري أيضًا عمليات تسليم عبر طائرة مسيرة أو مركبة ذاتية القيادة اعتمادًا على حجم التسليم والموقع.

ومن المحتمل أن يساعد استثمار الشركة في شركة DroneUp المعتمدة من قبل إدارة الطيران الفيدرالية في الجزء الخاص بالطائرة المسيرة.

وقد يتم دعم التسليم بالسيارة الذاتية القيادة أيضًا من خلال استثمار آخر للشركة في سيارات Cruise الكهربائية الذاتية القيادة.

وتمثل GoLocal و Spark و DroneUp وغيرها من الأسماء والاستثمارات التجارية دليلًا على الرهانات التي تضعها وول مارت بشأن عمليات التسليم قبل أن تصبح أمازون هي المعيار.

وتعمل أمازون، بائع التجزئة رقم 1 في العالم عبر الإنترنت، على تسليم الطرود عبر خدمة في نفس اليوم تسمى Flex. وتتعاقد مع أساطيل الشاحنات التي تضع الطرود على عتبات الأبواب.

وول مارت تستخدم الشاحنات المستقلة في عام 2021