أعلنت شركة مايكروسوفت أنها تجلب خدمتها لبث الألعاب السحابية xCloud إلى أجهزة إكس بوكس Xbox One و Xbox Series S و Xbox Series X في عطلات نهاية العام، مما يغير الطريقة التي يختبر بها الأشخاص الألعاب عبر المنصات.

وبقدر ما هو مفيد أن تكون قادرًا على تنزيل الألعاب وتشغيلها دون الحاجة إلى التعامل مع متاعب النسخ المادية، فإن التنزيلات تأتي مع مشاكلها الخاصة.

وقد يستغرق تنزيل اللعبة وقتًا طويلاً. من ناحية أخرى، يمكن للألعاب الضخمة أن تستهلك كل مساحة التخزين لديك، مما يترك مساحة صغيرة لتجربة الألعاب الأخرى.

ويسمح تكامل xCloud لمالكي منصات إكس بوكس بالنقر فوق تشغيل عبر لعبة Xbox Game Pass Ultimate وبثها على الفور، مما يسمح للاعبين بتجربة الألعاب قبل الالتزام بعملية تنزيل الألعاب الكبيرة التي تستغرق ساعات في كثير من الأحيان.

ويتوفر أكثر من 100 لعبة من ألعاب Xbox Game Pass Ultimate كجزء من تكامل xCloud الأولي، ويمكن لاعبي إكس بوكس تجربة الألعاب أثناء انتظارهم لتنزيلها بالكامل.

ويتيح تكامل xCloud هذا أيضًا للاعبي إكس بوكس الانتقال إلى الألعاب المتعددة اللاعبين بمجرد إرسال الأصدقاء دعوة. وتجنب الاضطرار إلى الانتظار حتى يكتمل التثبيت.

وتحدث مايكروسوفت لوحة معلومات إكس بوكس عبر منصات Xbox One و Xbox Series S و Xbox Series X. بحيث تشمل على أيقونة سحابية لإظهار الألعاب التي يمكن بثها على الفور.

منصات إكس بوكس تحصل على xCloud

مثل باقي ألعاب xCloud، فإن البث يدعم ما يصل إلى دقة 1080 بكسل و 60 إطار في الثانية. لذلك لن تكون بديلاً لمن لديهم أجهزة تلفزيون 4K حتى الآن.

وبالنظر إلى أن الخدمة تصل أيضًا إلى Xbox One. فإن هذا يعني أن ألعاب Xbox Series S و Xbox Series X الحصرية مثل Microsoft Flight Simulator و The Medium تتوفر أيضًا عبر منصة Xbox One الأقدم قريبًا.

ولا تلتزم مايكروسوفت بموعد لـ Microsoft Flight Simulator عبر xCloud حتى الآن، قائلة إن اللعبة قادمة في المستقبل.

ويكون تكامل xCloud الجديد متاحًا لمشتركي برنامج إكس بوكس إنسايدر هذا الخريف قبل الإصدار الأوسع. وتخطط الشركة للإعلان عن تفاصيل الاختبار قريبًا.

