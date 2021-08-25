كيفية معرفة إذا استخدم شخص ما الهاتف دون إذنك

مع وجود الكثير من البيانات الحساسة واستخدام الكثير من التطبيقات والخدمات في الهاتف الذكي فإنه من المنطقي أننا لا نريد أن يقوم أي شخص بالوصول إلى هذه البيانات والتطبيقات دون إذن.

وهذا هو السبب في أنه من الضروري تأمين الهاتف الذكي برمز مرور شخصي أو بصمة الأصبع أو كلمة مرور أو حتى تقنية التعرف على الوجه.

ومع ذلك قد تشك في بعض الأحيان أن هناك شخصًا ما ربما تمكن من فتح هاتفك دون إذنك. وفي هذه الحالة يمكنك إجراء بعض الفحوصات لمعرفة ما إذا كنت ضحية لمتسلل أم لا.

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معرفة إذا استخدم شخص ما الهاتف دون إذن

يجب عليك اكتشاف إذا تم تثبيت بعض التطبيقات دون إذنك أم لا. وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

في هاتف أندرويد افتح تطبيق الإعدادات.

اضغط على خيار التطبيقات.

حدد خيار كل التطبيقات لرؤية جميع التطبيقات المثبتة في هاتفك.

وإذا كنت تعمل بهاتف آيفون فما عليك سوى فتح تطبيق الإعدادات والتمرير لأسفل لرؤية كل التطبيقات التي قمت بتثبيتها سابقًا.

ويمكنك أيضًا إلقاء نظرة على التطبيقات المثبتة مؤخرًا بشكل أكثر تحديدًا من خلال التمرير إلى شاشة مكتبة التطبيقات لترى هناك نافذة مضافة مؤخرًا تعرض آخر التطبيقات المثبتة.

كما يمكنك زيارة صفحة نشاطي باستخدام حساب جوجل لرؤية التطبيقات التي تم استخدامها مؤخرا ومواقع الويب التي تمت زيارتها.

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ويمكنك ايضًا استخدام ميزات الرفاهية الرقمية وأدوات الرقابة الأبوية في هاتف أندرويد لمعرفة التطبيقات التي تم استخدامها خلال الـ 24 ساعة الماضية أو الأيام القليلة الماضية.

وفي أجهزة آبل يمكنك استخدام ميزة وقت الشاشة. وإذا كانت هناك تطبيقات لا تتذكر استخدامها فقد يكون هذا علامة على وجود شخص آخر يستخدم هاتفك.

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كما يمكنك أيضًا تصفح سجل النشاط في متصفحات الويب المختلفة لرؤية مواقع الويب التي تم تصفحها مؤخرًا.

وبغض النظر عن هاتفك، لديك الكثير من الخيارات الأخرى أيضًا مثل تصفح تطبيق معرض الصور لمشاهدة الصور الملتقطة مؤخرًا.

وتتيح بعض التطبيقات إلقاء نظرة على ما شاهدته مؤخرًا وهي طريقة جيدة لمعرفة إذا كان شخصًا ما يستخدم حسابك أم لا.

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