أفضل التطبيقات لزيادة مستوى الصوت في آيفون

قد ترغب في بعض الأحيان بالاستماع إلى بعض المحتوى عبر هاتف آيفون بصوت عال وذلك بسبب أن الحد الأقصى لمستوى الصوت في الهاتف قد لا يكون كافياً لسماع كل شيء خاصة إذا كنت في بيئة عالية الضوضاء أو إذا كنت تستمع إلى تسجيل ما بجودة ضعيفة.

وإذا كنت تبحث عن زيادة مستوى الصوت في هاتف آيفون فإن بإمكانك استخدام أحد التطبيقات التي توفر لك خيار رفع مستوى الصوت قدر الإمكان لكل ما تستمع إليه.

تطبيقات لزيادة مستوى الصوت في آيفون

تطبيق Bass & Volume BOOSTER

يتيح لك التطبيق زيادة مستوى الصوت الخارج من مكبرات الصوت في هاتف آيفون أو سماعات الأذن باستخدام مستويات تنزلق لأعلى ولأسفل لتناسب مقدار الصوت الذي تريده ويمكنك تغيير نموذج السمع من خلال تبويب الملف الشخصي.

على سبيل المثال يمكنك تغيير الصوت إلى عادي أو في السيارة وغيرها. كما يمكنك ضبط إعدادات التطبيق لمنع الضوضاء وتغيير مستوى تضخيم الأصوات الهادئة وضبط الترددات العالية والمنخفضة والتوازن.

ويمكنك تحميل التطبيق مجانًا عبر هذا الرابط.

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تطبيق Volume Boost

بينما يوصي التطبيق باستخدام سماعات الرأس لتحقيق أكبر قدر من تحسين جودة الصوت فإنه يعمل بشكل جيد مع مكبرات الصوت في هاتف آيفون ايضًا.

ومع ذلك إذا كنت تستخدم سماعات الأذن اللاسلكية AirPods وقمت بتفعيل ميزة جودة الصوت المحسنة فإن هذا من شأنه أن يمنحك أفضل جودة صوت متاحة.

ويتيح لك التطبيق اختيار وضع الاستماع وضبط الترددات العالية والمنخفضة أو تغيير مستوى تضخيم الأصوات الهادئة.

ويمكنك تحميل التطبيق مجانًا عبر هذا الرابط.

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تطبيق Hear Boost

يسمح لك تطبيق Hear Boost بتسجيل الصوت وزيادة مستوى الصوت وتغيير مستويات المعادل واختيار وضع الاستماع مثل في الخارج أو داخل السيارة وغيرها.

وقد صمم التطبيق بشكل خاص للموسيقيين ومقدمي البودكاست وأي شخص ينشئ محتوى يتضمن صوتًا.

ومن أجل استخدام التطبيق ما عليك سوى الضغط على زر بدء الاستماع في منتصف الشاشة ومن ثم الضغط على خيار تسجيل لتسجيل الصوت الذي تريده.

بالإضافة إلى ذلك يمكنك تغيير مستوى الصوت أثناء التسجيل ومن ثم تغيير مستويات المعادل والتسجيل وإضافة أي تأثيرات صوتية أخرى.

ويمكنك تنزيل التطبيق مجانًا عبر هذا الرابط.

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تطبيق Boom

تطبيق لتشغيل الموسيقى وفي الوقت نفسه لديه ميزات لزيادة مستوى الصوت ويدعم تغيير مستوى صوت الاستماع عبر خدمات بث الموسيقى المختلفة مثل سبوتيفاي وآبل ميوزك.

وعند تشغيل مسار موسيقي داخل هذه الخدمات يمكنك التأثير في ميزات الجهير والشدة للأعلى أو الأسفل وضبط عناصر التحكم في مكبر الصوت الثلاثي الأبعاد.

كما يتيح لك التطبيق معرفة ما يستمع إليه الآخرون حاليًا أو المسارات الأكثر شعبية في خدمات بث الموسيقى من خلال علامة تبويب الاتجاهات.

ويمكنك تحميل التطبيق مجانًا عبر هذا الرابط.

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تطبيق Max Volume Booster

يأتي التطبيق بواجهة سهلة الاستخدام بالإضافة إلى نظام ألوان أكثر جاذبية. ويتيح لك استيراد ملف فيديو أو ملف صوتي محفوظ في هاتف آيفون الخاص بك. مع تغيير مستوى الصوت ومقارنة جودة الصوت للملف الأصلي مع الملف المعدل.

ويمكنك ايضًا حفظ الملف الذي قمت بتعديل مستوى صوته في هاتفك. وهذا ما يجعل التطبيق مفيدًا من أجل تعديل مستويات الصوت للملفات المحفوظة في هاتف آيفون الخاص بك.

ويمكنك تنزيل الملف مجانًا عبر هذا الرابط.

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