تنتقل منصة تيك توك إلى التجارة الإلكترونية، حيث أعلنت الشركة عن شراكة موسعة مع منصة التجارة الإلكترونية شوبيفاي، بالإضافة إلى اختبار تجريبي لتسوق TikTok بين تجار شوبيفاي محددين في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا في الأسابيع القادمة.

وأعلنت منصة الفيديو الاجتماعي لأول مرة عن خططها للشراكة مع شوبيفاي في شهر أكتوبر الماضي، مع إدخال أدوات جديدة سمحت لتجار شوبيفاي بإنشاء حملات تسويقية عبر المنصة وتشغيلها وتحسينها مباشرةً من لوحة المعلومات في شوبيفاي، بالإضافة إلى عمليات تكامل جديدة داخل مدير إعلانات TikTok للأعمال.

وتأخذ الصفقة الموسعة الأمور خطوة إلى الأمام. ويمكن قريبًا لتجار شوبيفاي الذي لديهم حساب TikTok للأعمال من إضافة علامة تبويب التسوق الجديدة إلى حسابات المنصة الخاصة بهم ومزامنة قوائم المنتجات لإنشاء متاجر صغيرة في الحساب.

ويجري تنفيذ البرنامج التجريبي مع تجار شوبيفاي في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ويتم طرحه للتجار في كندا في الأسابيع المقبلة. ويمكن للتجار طلب الانضمام إلى البرنامج التجريبي من خلال قناة TikTok الخاصة بشوبيفاي.

ويتضمن جانب آخر من الشراكة الجديدة إحضار روابط منتجات التجار إلى شوبيفاي. التي يمكن استخدامها لوضع علامة على المنتجات في مقاطع فيديو المنصة الخاصة بهم.

نتيجة لذلك يمكن لمستخدمي المنصة النقر فوق المنتج الذي تم وضع علامة عليه ليتم توجيههم نحو متجر التاجر.

وقالت شوبيفاي: يمهد صناع المحتوى الطريق لنوع جديد من ريادة الأعمال حيث يكون المحتوى والمجتمع والتجارة أمرًا أساسيًا. ومن خلال تمكين تجارب التسوق الجديدة داخل التطبيق واكتشاف المنتجات عبر المنصة لأول مرة، تعمل شوبيفاي على تعزيز اقتصاد صناع المحتوى عبر واحدة من أسرع المنصات الاجتماعية والترفيهية نموًا في العالم.

وأضافت أيضًا أن هناك طلبًا متزايدًا بين التجار للعمل مع تيك توك. مشيرة إلى أن عمليات التثبيت عبر قنوات التجارة الاجتماعية لشوبيفاي زادت بنسبة 76 في المئة من شهر فبراير 2020 إلى شهر فبراير 2021.

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تيك توك تختبر علامات تبويب التسوق مع شوبيفاي

عملت المنصة الصينية على تطوير ميزات التجارة الإلكترونية الخاصة بها بشكل مطرد على مر السنين، مع الاختبارات التي تضمنت إطلاق Hashtag Challenge Plus لعام 2019. الذي أضاف مكونًا قابلًا للتسوق إلى الوسم، مما يوجه مشاهدي الفيديو للتسوق من موقع ويب من داخل المنصة.

علاوة على ذلك استفادت العلامات التجارية مثل شركة Levi من أزرار “تسوق الآن”. التي سمحت للمستهلكين بإجراء عمليات شراء من خلال الروابط المنشورة عبر المنصة.

بالإضافة إلى الكشف الأولي عن شراكة شوبيفاي في الخريف الماضي. بدأت وول مارت باستخدام المنصة لأحداث التسوق التي يتم بثها مباشرة.

وكانت المنصة تستعد في وقت سابق من هذا العام لتوسع أكبر في التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة في عام 2021. وتضمن ذلك قدرة المستخدمين على مشاركة روابط المنتجات وبرنامج التسويق بالعمولة والتسوق المباشر. وذلك في محاولة لتحدي فيسبوك.

بالإضافة إلى ذلك أشارت لاحقًا إلى أن اختبارات التسوق داخل التطبيق قد بدأت مع بعض العلامات التجارية في أوروبا.

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