إيجاد النحاس في ماين كرافت واستخدامه

تحتوي ماين كرافت على مجموعة من المعادن التي يمكنك إيجادها بدرجات مختلفة من الصعوبة واستخدامها في بناء المواد المختلفة داخل اللعبة، ويعتبر معدن النحاس في ماين كرافت أحدث معدن ينضم إلى ترسانة اللعبة من المعادن، حيث قدمته اللعبة في تحديث 1.17 لنسخة جافا وويندوز 10 ، كما أننا لم نرى معدنًا جديدًا منذ عام 2013.

إيجاد النحاس في ماين كرافت

يمكنك استخراج معدن النحاس عبر استخدام الفأس الحجرية أو أي فأس أقوى منها قليلًا.

وبينما تستطيع إيجاد معدن النحاس في ماين كرافت بسهولة، إلا أن اللعبة تقدم نسخة نادرة منه وهي أصعب قليلًا في الإيجاد.

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ويمكنك أن تجد أنوية النحاس إلى جوار أنوية الحديد، لذلك فهي منتشرة ويمكن الوصول إليها بسهولة.

وتنتشر النحاس في جميع مستويات ماين كرافت بدايةً من المستوى 0 وحتى 96، ولكن ينتشر بكثرة في المستوى 48.

كما تجد النحاس في عروق تتكون من 6 أنوية أو أكثر، وإذا استخدمت الفأس الحديدية، فإنك تستطيع الحصول على عدد أكبر من الأنوية.

استخدامات النحاس

يمكنك البدء في استخدام النحاس كما ترغب بعد أن تحصل على عدد كافي من أنوية وسبائك النحاس.

وتستطيع بناء الأشياء التالية باستخدام سبائك النحاس التي تجدها:

كتل النحاس من أجل استخدامها في البناء

قضبان الرعد

المنظار

وتحتاج إلى مواد أخرى من أجل صناعة المنظار، ولكن يمكنك صناعة قضبان الإضاءة وكتل النحاس مباشرةً من سبائك النحاس.

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ويتعرض النحاس في ماين كرافت لعملية الأكسدة مثلما يحدث في العالم الحقيقي، حيث يتغير لون كتل النحاس بالإضافة إلى جودتها عند تعرضها للهواء والرطوبة لفترات طويلة.

ويمكنك أن تحمي كتل النحاس الخاصة بك من الصدأ وتغير مواصفاتها ولونها عبر تشميع النحاس ووضع طبقة من الشمع عليه لحمايته.

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وتستطيع وضع هذه الطبقة عبر استخدام أقراص العسل، ولكن تحافظ أقراص العسل على لون النحاس فقط ولا تعيده للوضع الأصلي.

وإذا كنت ترغب في إعادته لحالته الأصلية، فإنك تحتاج لاستخدام الفأس وتحطيم طبقات الصدأ الموجودة عليه.

كما يمكنك الإنتظار حتى يضرب الرعد مكعبات النحاس الصدئة لتعود جديدة كما كانت.

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