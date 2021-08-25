إصلاح هاتف Galaxy Z Fold 3 أصبح صعبًا

أعلنت شركة سامسونج ضمن حدث Unpacked الذي عقد في شهر أغسطس عن الجيل الثالث من هاتفها الذكي القابل للطي Galaxy Z Fold 3 حيث يعد هذا الهاتف هو الأفضل حتى الآن لاحتوائه على العديد من الميزات الرائعة.

بالإضافة إلى ذلك فإن الهاتف أقوى من قبل بعد قيام الشركة بإجراء العديد من التغييرات عليه. بما في ذلك تغييرات بشأن مواد الجهاز والتصميم الداخلي لإعطاء المستخدمين فرصة أفضل لتشغيل الهاتف لعدة سنوات قادمة.

ولكن هذا يأتي بتكلفة إضافية بجانب سعره العالي نسبيًا حيث اتضح أنه من الصعب تفكيك هاتف Galaxy Z Fold 3.

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إصلاح هاتف Galaxy Z Fold 3 القابل للطي

وفقًا لقناة PBKReviews على يوتيوب المختصة بتفكيك الأجهزة الإلكترونية الجديدة لمراجعتها فقد منحت هاتف Galaxy Z Fold 3 درجة قابلية للإصلاح تبلغ 2 من 10 فقط.

وأوضحت القناة أن الهاتف يستغرق وقتًا طويلاً لتفكيكه لأن سامسونج قد قامت بترتيب العناصر داخل الهاتف القابل للطي بطريقة مختلفة للغاية.

ويجب إزالة الأشياء الموجودة بالداخل بحذر ودقة أثناء التفكيك كما أظهر مقطع الفيديو الذي يبين عملية تفكيك الجهاز.

ومما يزيد الأمور تعقيدًا أن هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها الشركة هاتفًا قابلًا للطي يدعم مقاومة الماء IPX8.

ولجعل هذا التصنيف حقيقة واقعة قامت الشركة بإحكام إغلاق الفتحات جيدًا مما أدى إلى إنتاج جهاز معقد يصعب تفكيكه.

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مواصفات هاتف سامسونج القابل للطي

يأتي الهاتف القابل للطي بشاشتين وتصميم بطارية ثنائي الخلية مع أول كاميرا مدمجة من سامسونج بدقة 4 ميجابكسل أسفل الشاشة القابلة للطي.

ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 888 الأحدث من شركة كوالكوم. ويحتوي على 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

ويأتي الهاتف بخيارين من حيث سعة التخزين الداخلية، إما 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت، مع دعم قلم S Pen الذي يحتوي على رأس قابل للسحب.

وقد استخدمت الشركة مادة Gorilla Glass Victus عبر شاشة الغطاء لتحسين الحماية من السقوط. وأصبح الألومنيوم في مفصل الطي أقوى الآن بنسبة 10 في المئة.

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