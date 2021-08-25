إليك أهم التغييرات في نسخ ويندوز 11 التجريبية

تطلق مايكروسوفت نسخ ويندوز 11 التجريبية بشكل مستمر، وذلك لتحسن من أداء النظام ولتصل إلى النسخة المستقرة منه.

وتأتي كل نسخة تجريبية جديدة من ويندوز 11 بمجموعة من التغييرات والتحديثات التي ربما تكون بسيطة ولكنها ملحوظة.

وتعتمد مايكروسوفت على ردود فعل المستخدمين بشأن النسخ التجريبية التي تقدمها، حيث تحسين النظام عبر التجارب المستمرة للمستخدمين.

لذلك إليكم مجموعة من أهم التغييرات في نسخ ويندوز 11 التجريبية.

أدوات مصغرة جديدة

قامت مايكروسوفت بإضافة أدوات مصغرة جديدة إلى أحدث نسخة من ويندوز 11، حيث أصبح بإمكانك متابعة ما يحدث مع أفراد أسرتك عبر الأدوات المصغرة.

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وتعمل هذه الخاصية بين حسابات مايكروسوفت المسجلة في عائلة واحدة، وتعرض لك التغييرات التي يقوم بها أحد أفراد أسرتك في حسابه.

كما أضافت مايكروسوفت أداة مصغرة جديدة خاصة بالترفيه، حيث تظهر أحدث الأفلام الموجودة في متجر مايكروسوفت.

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وعندما تضغط عليها فإنها تنقلك مباشرةً إلى متجر مايكروسوفت من أجل شراء الفيلم أو تأجيره بحسب توافره.

وإذا لم ترى هذه الأدوات المصغرة الجديدة، فإنك تستطيع ضغط زر إضافة الأدوات الموجود في أسفل الصفحة والبحث عنها.

التغييرات في شريط المهام

أضافت مايكروسوفت بعض التغييرات البسيطة على شريط المهام لتجعله متناسقًا مع بعضه وحتى تتمكن من استخدامه بسهولة.

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وأصبحت جميع النوافذ المنبثقة من شريط المهام متسقة مع التصميم الجديد في الويندوز، حيث تغيرت حوافها لتصبح دائرية قليلًا.

كما أن تطبيق الدردشة الخاص بمايكروسوفت تيمز أصبح يعرض عدد الرسائل الغير مقروءة به.

وحصلت شاشة تبديل النوافذ على تصميم جديد أيضًا، ويعرض التصميم الجديد النوافذ المتعددة بشكل أفضل وأكثر عملية.

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عودة زر التحديث

عندما أزالت مايكروسوفت زر التحديث من قائمة ويندوز 11 استغرب الجميع هذه الخطوة، بل وهاجم البعض مايكروسوفت عليها.

لذلك قررت مايكروسوفت أن تعيد زر التحديث مجددًا، وقد قامت بإضافته بدايةً من نسخة 22000.65.

كما تم تطوير ألوان وتصميم القائمة لتناسب باقي التصميمات المستخدم في ويندوز 11.

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متصفح الملفات

حصل متصفح الملفات على بعض التحديثات الجمالية أيضًا، حيث أصبحت قائمة زر الفأرة الأيمن مضغوطة بشكل أكبر لتناسب التنقل بالفأرة.

كما أضافت مايكروسوفت تصميمًا جديدًا لزر إضافة ملف جديد في المجلد، لذلك أصبحت قادرًا على اختيار نوع الملف الذي ترغب في إنشاءه.

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