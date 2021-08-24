تخبرك منصة Google Meet قريبًا عندما تعتقد أنك تحدث صدى في المكالمات، حيث تحاول عملاقة البحث جعل من السهل تحديد وإصلاح وقت حدوث صدى في مكالمات الفيديو عبر المنصة، حسبما أعلنت شركة جوجل.

ومن الصعب في الوقت الحالي معرفة ما إذا كنت تخلق صدى مزعجًا للمشاركين في الاجتماع ما لم يقاطعوا الاجتماع لإخبارك. لذلك يجب أن تساعد التحذيرات الاستباقية الجديدة من جوجل في تقليل معاناة الجميع.

وتقول الشركة إن المنصة تتحكم في الصوت لإزالة الصدى. ولكن لا يمكن حساب جميع إعدادت مكبرات الصوت والميكروفون لسطح المكتب البعيد التي تؤدي إلى إعادة إرسال الصوت إلى المكالمة.

ويظهر تحذير الصدى الجديد كنقطة حمراء على واجهة المنصة بالإضافة إلى إشعار وتنبيه نصي.

ويوفر النقر فوق الإشعار خطوات لإصلاح الصدى، التي تشمل كتم صوت الميكروفون أو خفض مستوى صوت مكبر الصوت أو التبديل إلى سماعات الرأس.

وتقول الشركة إن تحذيرات الصدى الجديدة يتم طرحها الآن لعملاء Google Workspace و G Suite Basic و Business.

ويستغرق الطرح ما يصل إلى 15 يومًا حتى يكتمل. وتكون التحذيرات قيد التشغيل افتراضيًا ولا تتطلب أي تدخل من المشرف لتمكينها.

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Google Meet تحذرك عند وجود صدى بسبب جهازك

وأضافت الشركة في وقت سابق مجموعة من الميزات الجديدة إلى المنصة، مما يسهل على المستخدمين التحكم في الاجتماعات وتوجيهها.

ويتمثل التحديث الرئيسي في أن جميع المستخدمين يتمكنون الآن من تعيين ما يصل إلى 25 مضيفًا مشاركًا لكل اجتماع، الذين يتمكنون من الوصول إلى عناصر تحكم المضيف.

وحصلت المنصة أيضًا على إعدادات وصول سريع جديدة إذا كنت أحد عملاء Google Workspace. ويتم تمكين هذا افتراضيًا. ولكن إذا تم إيقافه، فهذا يعني أن الاجتماعات لن تكون قادرة على البدء حتى ينضم المضيف.

ويمكن للمستخدمين أيضًا القيام بأشياء مثل منع المستخدمين المجهولين من الانضمام أو السماح للمشاركين المدعوين بالانضمام دون طلب فقط، مما يضمن أن الأشخاص الذين من المفترض أن يكونوا في الاجتماع موجودين فقط.

وأعلنت جوجل أن مستخدمي المنصة لن يكونوا قادرين على الوصول إلى الخدمة باستخدام IE 11 بدءًا من 17 أغسطس.

وتوصي جوجل جميع مستخدمي منصتها بالتبديل من IE11 إلى جوجل كروم أو موزيلا فايرفوكس أو آبل سفاري أو مايكروسوفت إيدج. وذلك قبل 17 أغسطس لتجنب الاضطراب.

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