هواتف Galaxy Z Fold 3 و Flip 3 تحقق النجاح المتوقع

عقدت سامسونج مؤتمرها الثاني لعام 2021 منذ أسبوعين. ولأول مرة لم يتضمن المؤتمر السنوي إعلانًا عن إصدار جديد من سلسلة جالاكسي نوت. حيث ضحت بها سامسونج في مقابل الرهان بشجاعة على هواتف Galaxy Z Fold 3 و Flip 3.

واهتمت سامسونج بشكل كبير بالهواتف القابلة للطي في السنوات الأخيرة. وتحديدًا بمستوى الاعتمادية والقدرة على التحمل، وهي عوامل كانت تبعد المستخدمين عن هذه الهواتف. وهدف سامسونج الرئيسي كان توجيه هذه الهواتف لجميع المستخدمين.

ويبدو أن جهود سامسونج كانت في محلها، حيث إن الشركة قد كشفت عن تلقي هواتف Galaxy Z Fold 3 و Flip 3 لطلبات حجز مسبق أكثر من هواتفها القابلة للطي السابقة.

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نجاح هواتف Galaxy Z Fold 3 و Flip 3

جذبت الهواتف الجديدة اهتمام المستخدمين لعدة عوامل، منها التسعير المنخفض مقارنةً بالأجيال السابقة، دعم مقاومة المياه، والخامات المحسنة.

وقد حصدت الهواتف الجديدة طلبات مسبقة أكبر من هواتف جالاكسي Z لعام 2021 حتى الآن. وذلك حسبما صرحت الشركة رسميًا.

كما أن أحد التقارير عن المنصات الإخبارية الكورية قد كشف أن الهواتف الجديدة قد حصدت على طلبات مسبقة أكثر بمرتين من الطلبات المسبقة التي حصلت عليها سلسلة جالاكسي S21. وأكثر بمرة ونصف من جالاكسي نوت 20.

وبالمقارنة مع هاتف Galaxy Z Fold 2 فالهواتف الجديدة قد حصلت على ثمان إلى تسع أضعاف عدد الطلبات المسبقة.

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ولعل هذه النتائج طبيعية جدًا. حيث إن هواتف سامسونج الجديدة وكما سلف الذكر أرخص من الإصدارات السابقة وأقوى منها في نفس الوقت. كما أنها تأتي مع مواصفات رائدة من جميع النواحي، بدايةً من الشاشة ووصولًا للمعالج والذواكر الداخلية.

عصر الهواتف القابلة للطي

كانت الهواتف القابلة للطي تعتبر خيارًا غير مثالي في السنوات الأخيرة. إلا أن إسهامات سامسونج الأخيرة قد حسنت من أوضاع سوق الهواتف القابلة للطي بشكل كبير.

ولعل سامسونج تفتقد المنافسة في هذا المجال، حيث إن الهواتف القابلة للطي من الشركات الأخرى لم تصل لمستوى هواتف سامسونج بعد، كما أنها غالية السعر وأقل قدرة على التحمل والصمود.

واعتادت سامسونج على منافسة هواوي في هذا السوق، إلا أن أحوال الأخيرة لم تعد كما كانت بعد الحظر الأمريكي، ومن المتوقع أن تبدأ شركات مثل شاومي وأوبو في الظهور بقوة في هذا المجال. في حين أن آبل قد لا تطلق هاتفها القابل للطي قبل عام 2024.

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