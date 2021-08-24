هل أصاب برنامج التجسس بيغاسوس هاتفك آيفون

في شهر يوليو الماضي اكتشف فريق من الباحثين الأمنيين أدلة على استخدام برامج تجسس متطور يسمى بيغاسوس من تطوير شركة NSO Group يتم استخدامه للتجسس على هواتف الصحفيين والسياسيين والناشطين وحتى رؤساء الدول حول العالم.

وتمكن التحقيق الذي شاركت فيه أكثر من 17 جهة وصحيفة حول العالم من اكتشاف أكثر من 50 ألف رقم في هاتف آيفون تم التجسس عليه.

ويرجع هذا الى سهولة تثبيت برنامج التجسس على هواتف آيفون أو أجهزة آيباد الخاصة بالأهداف عن بعد دون أن يتخذ المالك أي إجراء.

وبمجرد تثبيت البرنامج فإنه يتيح للجهة التي نشرته وصولاً كاملاً إلى الجهاز وجميع البيانات الموجودة. ويتضمن ذلك الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني وحتى تسجيل المكالمات الهاتفية.

ومع إن احتمالات إصابة آيفون الخاص بك ببرنامج التجسس بيغاسوس منخفضة، خاصة إذا قمت بتحديث نظام التشغيل إلى الإصدار الأخير iOS 14.7.1 الذي عمل إصلاح العديد من الثغرات الأمنية. ولكن يمكنك استخدام تطبيق iMazing لمعرفة أن جهازك خالٍ من أي برنامج تجسس.

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هل آيفون مصاب ببرنامج بيغاسوس

قم بتنزيل وتثبيت تطبيق iMazing عبر حساب ماك عبر هذا الرابط

شغل التطبيق ومن ثم قم بتوصيل هاتف آيفون أو جهاز آيباد بالحاسب عبر كابل USB.

في شاشة التطبيق قم بالتمرير للأسفل ثم انقر على خيار كشف برامج التجسس في الجهة اليمنى.

تفتح نافذة جديدة لإظهار التقدم خلال العملية.

يعمل التطبيق على إنشاء نسخة احتياطية يتم حفظها في حاسبك ومن ثم تحليلها لاحقًا.

قم بترك جميع الإعدادات الافتراضية كما هي أثناء النقر عبر كل شاشة تظهر لك.

بعد إنشاء النسخة الاحتياطية، قم بالموافقة على سياسة الترخيص الخاص بالتطبيق ثم اضغط على خيار البدء.

بمجرد بدء عملية تحليل البيانات تأكد من ترك هاتفك أو جهازك اللوحي متصلاً بالحاسب.

عند انتهاء التطبيق من عملية تحليل البيانات تظهر لك نافذة منبثقة تحتوي على تقرير بالنتيجة.

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ماذا تفعل إذا كان هاتفك مصابًا

في هذه الحالة يطلب منك التطبيق إرسال التقرير إلي فريق دعم العملاء الذي يقوم بعد ذلك بإجراء المزيد من التحليل.

وينصح مطورو التطبيق في حالة وجود إشارة على إصابة هاتفك بإزالة شريحة الاتصال وإيقاف تشغيله على الفور.