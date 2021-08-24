منح المخترق الذي يقف وراء أكبر عملية سرقة للعملات المشفرة إمكانية الوصول إلى الشريحة الأخيرة من الأموال المسروقة بعد بدء العملية منذ ما يقرب من أسبوعين.

وتعرضت Poly Network، وهي منصة في مجال التمويل اللامركزي أو DeFi، لهجوم كبير هذا الشهر شهد قيام المتسلل بسرقة رموز رقمية تزيد قيمتها عن 600 مليون دولار.

واستغل المخترق ثغرة في التعليمات البرمجية لمنصة Poly Network مما سمح له بتحويل الأموال إلى حساباته الخاصة.

وفي تطور غريب، لم يأخذ مخترق Poly Network الأموال ويختفي. وبدلاً من ذلك، فتح حوارًا مع Poly Network، ووعد بإعادة كل الأموال.

وأعاد المخترق جميع الأموال تقريبًا، باستثناء 33 مليون دولار من عملة USDT، التي جمدها مصدروها.

وتم حجز أكثر من 200 مليون دولار من الأصول في حساب تطلب كلمات مرور من كل من Poly Network والهاكر. ورفض المخترق لبعض الوقت تسليم كلمة المرور الخاصة به، قائلاً إنه يفعل ذلك بمجرد استعداد الجميع.

وناشدت Poly Network المخترق الذي أطلقت عليه اسم Mr.White Hat، لإعادة الأموال المتبقية. ووعدت المنصة بمنحه مكافأة قدرها 500000 دولار لمساعدته على تحديد عيب في أنظمتها. وعرضت عليه وظيفة مستشار أمني رئيسي.

وأعطى المخترق Poly Network الآن إمكانية الوصول إلى الدفعة الأخيرة من الأموال المسروقة. نتيجة لذلك قالت المنصة في تدوينة: إن Mr.White Hat شارك المفتاح الخاص اللازم لاستعادة السيطرة على الأصول المتبقية.

وأضافت: تم في هذه المرحلة استرداد جميع أصول المستخدمين التي تم نقلها أثناء الحادث بالكامل. نحن بصدد إعادة التحكم الكامل في الأصول للمستخدمين بأسرع ما يمكن.

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هاكر يعيد عملات مشفرة بقيمة 600 مليون دولار

تمثل هذه واحدة من أكثر القصص غرابة حول العملات المشفرة منذ وقت طويل. وكان يعتقد أن السرقة هي أكبر عملية سرقة تشفير. إذ تجاوزت 534.8 مليون دولار التي سرقت من المنصة اليابانية Coincheck في هجوم عام 2018. وما يقدر بنحو 450 مليون دولار من عملات بيتكوين التي فقدت من منصة Mt. Gox اليابانية في عام 2014.

وقالت منصة تداول العملات الرقمية اليابانية Liquid في الأسبوع الماضي إنها تعرضت لهجوم إلكتروني أدى إلى قيام المتسللين بسرقة عملات رقمية بقيمة 97 مليون دولار.

وفي حالة Poly Network، أجرى المهاجم محادثة عامة مع ضحيته، واستعادت في النهاية الأصول التي سرقها.

وقال خبراء أمنيون إنه من المحتمل أن المهاجم أدرك أنه قد يكون من الصعب عليه سحب الأموال، حيث يتم تسجيل جميع المعاملات عبر البلوك تشين.

بالإضافة إلى ذلك قالت Poly Network: استعدنا الآن السيطرة على الأصول البالغة 610 ملايين دولار من الأصول التي تأثرت بشكل عام في هذا الهجوم. نود أن نشكر Mr. White Hat مرة أخرى على الوفاء بوعده، وكذلك المجتمع والشركاء والوكالات الأمنية المتعددة على مساعدتهم.

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