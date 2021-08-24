بدأت شركة Oculus بطرح مجموعة من ميزات البرامج الجديدة لنظارات الواقع الافتراضي Oculus Quest و Oculus Quest 2.

ويقدم التحديث الجديد بعض التعديلات الصغيرة. ولكن المهمة لتجربة المستخدم داخل النظارة، بالإضافة إلى تطبيق تتبع الصحة Oculus Move.

ويعد خيار مزامنة الصور ومقاطع الفيديو المحفوظة التي تم التقاطها داخل الواقع الافتراضي تلقائيًا مع تطبيق Oculus للأجهزة المحمولة لنظامي التشغيل iOS وأندرويد أكثر الميزات إثارة للانتباه.

وفي تحديث سابق، تتيح لك Oculus تحميل الملفات من النظارة من خلال تطبيق Browser داخل الواقع الافتراضي، وهو تحسين على الطريقة الأصلية لتوصيل النظارة بجهاز الحاسب. ولكن هذا التحديث يخطو خطوة إلى الأمام في إزالة المزيد من الخطوات عند عرض المحتوى أو مشاركته، حيث يتيح لك القيام بذلك دون نظارة.

ولمزامنة العناصر من النظارة مع التطبيق لأول مرة، افتح تطبيق الملفات من مكتبة تطبيقات Quest داخل النظارة، ومن ثم انقر فوق أيقونة السحابة التي تظهر في الزاوية العلوية اليمنى.

ويطلب منك تشغيل ميزة المزامنة. وبمجرد الانتهاء، تكون المقاطع والصور الخاصة بك قابلة للعرض وقابلة للمشاركة في جزء الأجهزة في تطبيق Oculus للأجهزة المحمولة.

وأجرت Oculus بعض التغييرات الأخرى، بما في ذلك القدرة على إهداء التطبيقات والألعاب أثناء تشغيل النظارة.

وكان يجب في السابق أن يتم الإهداء عن طريق تطبيق Oculus أو من خلال متصفح. ولكن يمكنك القيام بكل ذلك في مكان واحد الآن.

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Oculus تطرح ميزات جديدة لنظارات الواقع الافتراضي

إذا كنت ترغب في الدردشة مع أصدقائك عبر Oculus أثناء تواجدك في الواقع الافتراضي، فإنك تجد قريبًا جهات الاتصال هذه في علامة التبويب الأشخاص ضمن فيسبوك ماسنجر في VR، وليس كقسم منفصل.

ويتم وضع جهات اتصال Oculus في نفس القائمة مثل أصدقائك عبر فيسبوك. ولكن Oculus تقول إن الأصدقاء الذين كونتهم في VR لن يتمكنوا من رؤية نشاط فيسبوك ما لم تقم بإضافتهم كأصدقاء عبر فيسبوك. لذلك يظلون منفصلين بالرغم من كيفية ظهورهم داخل التطبيق.

وتجري Oculus تعديلات على منصة اللياقة البدنية Move. التي يمكنها مراقبة تحركاتك داخل الألعاب للإبلاغ عن المقاييس، مثل متتبع اللياقة البدنية.

وبدلاً من تتبع الأهداف اليومية، أضافت Oculus المقياس الجديد الهدف الأسبوعي. الذي يتيح لك تحديد عدد الأيام التي تهدف إلى التمرين فيها في الواقع الافتراضي كل أسبوع.

كما تتيح لك مشاركة إحصائيات تمرين Oculus Move عبر فيسبوك أو مجموعاتك أو داخل ماسنجر.

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