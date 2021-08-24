كيفية إنشاء خرائط جوجل التعاونية المشتركة

تعتبر خدمة خرائط جوجل طريقة سهلة للتنقل والعثور على الأماكن أو حتى رؤية المعالم المختلفة حول العالم. ولكن إحدى الميزات غير المستخدمة بشكل كافٍ هي القدرة على إنشاء خرائط مخصصة التي يمكن مشاركتها مع الآخرين بشكل عام أو خاص.

ويمكن للجميع المساهمة في تحرير نفس الخريطة وهو أمر مفيد عند التخطيط لقضاء إجازة مع الأصدقاء.

إنشاء خريطة جوجل التعاونية الخاصة بك

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في جوجل.

انتقل إلى خدمة خرائط جوجل عبر هذا الرابط

اضغط على الخطوط الثلاثة في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.

من القائمة التي تظهر لك اضغط على خيار أماكني ثم حدد خيار الخرائط.

اضغط على خيار إنشاء خريطة بالأسفل.

يؤدي هذا إلى إظهار خريطة فارغة دون عنوان في نافذة جديدة التي تشكل أساس خريطتك التعاونية.

قم بتسمية خريطتك مع إضافة وصف لها

اضغط على خيار حفظ.

اختر تصميمًا للخريطة من خلال الضغط على السهم المتجه للأسفل بجوار الخريطة الأساسية.

اختر بين أنظمة ألوان مختلفة أو ما إذا كنت تريد الحصول على صور القمر الصناعي.

يتم تحديث الخريطة تلقائيًا.

في مربع البحث بالأعلى قم بالبحث عن الأماكن التي تريد زيارتها كما تفعل عادةً عبر خرائط جوجل.

يتم وضع دبوس على الخريطة لأي شيء تبحث عنه.

استخدم شريط الأدوات الموجود أسفل مربع البحث من أجل إضافة عناصر إلى خريطتك.

تشمل العناصر التراجع والتحديد وإضافة علامة وإضافة الاتجاهات و قياس المسافات

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مشاركة الخريطة مع الآخرين

يمكنك مشاركة الخريطة مع الآخرين، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

اضغط على خيار مشاركة لفتح نافذة المشاركة السريعة.

من أجل جعل الخريطة قابلة للعرض لأي شخص لديه الرابط قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار تفعيل مشاركة الرابط.

قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار عام إذا كنت تريد أن تظهر خريطتك في عمليات البحث.

انسخ عنوان URL لمشاركة الخريطة مباشرة عبر البريد الإلكتروني أو أحد تطبيقات الدردشة.

اضغط على خيار Drive sharing إذا كنت ترغب في وصول أشخاص محددين إلى خريطتك.

في النافذة المنبثقة التي تظهر لك قم باختيار الأشخاص من القائمة أو اكتب عناوين بريدهم الإلكتروني مباشرة.

استخدم القائمة المنسدلة لتعيينهم كمحرر أو كعارض ومن ثم اضغط على خيار مشاركة.

يتم إرسال بريد إلكتروني للأشخاص الذين حددتهم سابقًا لدعوتهم للمشاركة في الخريطة التعاونية.

تذكر أنه يمكن للمحررين التعديل على الخريطة الخاصة بك بما في ذلك الإضافة أو الحذف.

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