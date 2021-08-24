شاومي تتخلى عن علامة Mi التجارية

تعمل شركة شاومي على التخلص التدريجي من العلامة التجارية لمنتج Mi، كما قال متحدث رسمي. بحيث إن المنتجات بما في ذلك الهواتف الذكية الرائدة مثل Mi 11 لهذا العام تحمل اسم الشركة.

وأصبحت الشركة العلامة التجارية رقم واحد للهواتف الذكية على مستوى العالم هذا العام. ومن أجل تمييز منتجاتها عن بعضها بعضًا، قسمت الشركة منتجاتها إلى عدة علامات تجارية فرعية، أبرزها Mi.

وبعد عشر سنوات من إطلاق أول هاتف ذكي يحمل علامة Mi التجارية، أصبحت الشركة مستعدة لإحداث تغيير كبير، إذ إنها تتخلى عن علامة Mi التجارية من أسماء منتجاتها من الآن فصاعدًا.

ويقول المتحدث باسم الشركة: بدءًا من الربع الثالث من عام 2021، تتم إعادة تسمية سلسلة منتجات Xiaomi Mi إلى Xiaomi.

ويؤدي هذا التغيير إلى توحيد وجود العلامة التجارية العالمية وسد فجوة الإدراك بين العلامة التجارية والمنتجات. وقد يستغرق هذا التغيير بعض الوقت حتى يتم تفعيله في جميع المناطق.

وتقول الشركة إنها تظل تحتفظ بعلامة Redmi التجارية، مما يعني أن منتجات الشركة المتطورة تشكل خطًا متميزًا جنبًا إلى جنب مع منتجات Redmi.

وأضاف المتحدث: مع إدخال هوية العلامة التجارية الجديدة، توجد سلسلتان متميزتان من المنتجات أسفل العلامة التجارية الأم.

وتمثل منتجات Xiaomi قمة التكنولوجيا وتقدم تجربة متميزة. وتجلب منتجات Redmi ابتكارات كبيرة بسعر يسهل الوصول إليه وتستهدف الجمهور الأصغر سنًا.

وينعكس هذا التمايز أيضًا في الشعارات المحدثة، مع كل من شعارات Xiaomi و Redmi تحت شعار العلامة التجارية الأم.

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منتجات شاومي المستقبلية لن تحمل علامة Mi التجارية

بالرغم من أن الشركة تشتهر بهواتفها الذكية، إلا أنها تبيع أيضًا العديد من المنتجات في فئات المنزل الذكي ونمط الحياة والحوسبة. بما في ذلك أجهزة التلفزيون وأجهزة الحاسب المحمولة والثلاجات والمقالي الهوائية والساعات الذكية والسكوتر والروبوتات ومجففات الشعر وغير ذلك الكثير.

وتحمل معظم هذه المنتجات علامة Mi التجارية. ولكن ذلك يتغير بالنسبة لأي منتجات جديدة تطلقها.

ويقول المتحدث الرسمي إن اصطلاح التسمية هذا يتم تطبيقه أيضًا على نظامنا البيئي ومنتجات إنترنت الأشياء بمرور الوقت. وذلك بالرغم من استمرار استخدام شعار العلامة التجارية Mi في متاجر Xiaomi Mi Home في الوقت الحالي.

وكان إعلان هذا الشهر عن أحدث هاتف في سلسلة Mi Mix بمثابة نذير للتحول، حيث أشارت الشركة إليه باسم Xiaomi Mix 4، وكانت الهواتف السابقة تسمى Mi Mix و Mi Mix 2 و Mi Mix 3.

وتم استخدام العلامة التجارية Mi إلى حد كبير في الأسواق الغربية، على الأرجح لأسباب تتعلق بالقراءة والنطق، بينما تسمى هواتف مثل Mi 11 باسم Xiaomi 11 في الصين، على سبيل المثال.

ولكن من الواضح أن الشركة تعتقد أن اسم شركتها أصبح معروفًا الآن بما فيه الكفاية ويمثل منتجاتها بشكل أفضل.

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