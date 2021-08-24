أعلنت شركة جوجل عن تغييرات في كيفية قيامها بحساب وعرض تقييمات التطبيقات عبر متجرها، مما قد يجعلها أكثر فائدة وملاءمة للمستخدمين والمطورين.

وبدلاً من تقييم واحد لتطبيق كامل، الذي يمكن أن يأتي في مجموعة متنوعة من الأشكال والمستويات من الجودة النسبية اعتمادًا على الجهاز. تخطط الشركة لتقسيم الأشياء مع تصنيفات محددة للبلد الذي تم تسجيل جهازك فيه وتقييمات محددة لشكل الجهاز الذي تستخدمه لتصفح متجرها.

وهناك بعض الأسباب الواضحة التي تجعل هذا التغيير مفيدًا. أولاً، لا يقدم كل تطبيق الميزات أو الوظائف نفسها في كل مكان بسبب القوانين الوطنية وتجزئة أندرويد. ثانيًا، لا تعمل بعض التطبيقات بشكل جيد عبر الأجهزة اللوحية الأكبر أو الأجهزة قابلة للطي.

وواجهت الشركة مشكلات مع أي شيء أكبر من الهاتف. لذلك فإن التقييمات المحددة للأشكال البديلة تعني أنه يمكن تحذيرك مسبقًا عند تنزيل شيء ما لجهازك اللوحي قد لا يعمل بشكل جيد كما تتذكر أنه يعمل عبر هاتفك.

وتخطط الشركة لطرح التقييمات الخاصة بالبلد في شهر نوفمبر الجاري وتصنيفات الشكل في عام 2022 (للأجهزة اللوحية أو الأجهزة القابلة للطي أو أجهزة Chrome OS أو أجهزة Wear OS أو أجهزة أندرويد أوتو).

وتقوم الشركة أيضًا بإخطار المطورين قبل إجراء كلا التغييرين إذا أدت طريقتها الجديدة لحساب التقييمات إلى تغيير تصنيف تطبيقاتهم.

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جوجل تخطط لتخصيص تقييمات تطبيقات متجرها

وقالت الشركة قبل 10 أسابيع على الأقل من إجراء أي تغيير في المتجر. نحلل تلقائيًا التغيير الذي قد يواجه تطبيقك. ونتواصل مع أي مطور قد يشهد تغييرًا يزيد عن 0.2 نجمة عبر أي نوع جهاز في سوق رئيسي. ونمنحك هذا الوقت للتخطيط إذا كنت تريد إجراء تغييرات أساسية على تطبيقك.

ويجب أن يكون كلا التغييرين مفيدًا. ولكن بشكل خاص لأشكال الأجهزة القادمة.

وأصبحت الأجهزة القابلة للطي مثل Galaxy Z Fold 3 أكثر شيوعًا. ولكن لم يتكيف معها كل تطبيق حتى الآن.

ويكون هنالك الآن حافز أقوى للقيام بذلك أو المخاطرة بتصنيف أسوأ من الأشخاص الذين يستخدمون التطبيق عبر تلك الأجهزة.

وكجزء من إعلان جوجل، تعرض الشركة أيضًا المزيد من بيانات ومقاييس متجرها للمطورين لتصفحها في Google Play Console. بما في ذلك إحصاءات نوع الجهاز التي تفصل التقييمات بناءً على الجهاز الذي يستخدم التطبيق.

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