كيفية جدولة المكالمات في فيس تايم

قامت شركة آبل بتضمين العديد من الميزات في الإصدار المحدث من تطبيق مكالمات الفيديو فيس تايم ضمن إصدار نظام التشغيل iOS 15 المتوقع إطلاقه في خريف هذا العام.

ومن ضمن هذه الميزات القدرة على جدولة المكالمات باستخدام رابط ويب ترسله إلى أشخاص آخرين.

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جدولة المكالمات في فيس تايم

يعتبر إرسال رابط للانضمام إلى مكالمات فيس تايم طريقة مفيدة إذا لم يكن جميع المشاركين جاهزين في نفس الوقت.

بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الطريقة تسمح للأشخاص الذين لا يملكون أجهزة آبل بالانضمام إلى المكالمة عبر الويب.

وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

قم بتشغيل التطبيق في هاتف آيفون أو جهاز آيباد.

اضغط على خيار إنشاء رابط في أعلى الجهة اليسرى من الشاشة.

اختر كيف تريد مشاركة الرابط مع الآخرين.

يمكنك مشاركة الرابط عبر AirDrop أو تطبيقات الدردشة أو البريد الإلكتروني أو نسخه إلى حافظة الهاتف.

يمكنك ايضًا إضافة اسم لرابط المكالمة في فيس تايم قبل إرساله إلى الآخرين.

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بمجرد إرسال رابط المكالمة يمكن للآخرين الضغط عليه مباشرة للانضمام إلى المكالمة عبر التطبيق للمستخدمين الذين يمتلكون أجهزة آبل أو عبر الويب لمستخدمي أندرويد أو ويندوز.

وعندما ينضم الآخرون إلى المكالمة يمكنهم إدخال أسمائهم إذا أرادوا ذلك. ويتم إخطار عندما يضغط الشخص على رابط الانضمام. ولديك خيار السماح له بالانضمام إلى المكالمة أم لا.

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جدير بالذكر أن الإصدار المحدث من تطبيق فيس تايم لديه العديد من الميزات الأخرى ضمن إصدار نظام التشغيل iOS 15.

على سبيل المثال يتيح لك التطبيق الآن مشاهدة مقاطع الفيديو والاستمتاع بالموسيقى مع الأصدقاء وأفراد العائلة عبر ميزة SharePlay الجديدة.

وهناك تحسينات ايضًا في واجهة التطبيق ووضع Portrait Mode جديد لطمس الخلفية في مكالمات الفيديو وغيرها الكثير.

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