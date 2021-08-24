تقدم آبل في نظام iOS 15 وضعًا جديدًا يساعدك على ترك الهاتف والتخلص من مشاغل الحياة الرقمية.

وقد أطلقت آبل على هذا الوضع إسم وضع التركيز، حيث يستطيع وضع التركيز منع المكالمات والرسائل التي تصلك على هاتفك من التطبيقات الخارجية بالإضافة إلى المكالمات الهاتفية المعتادة.

ويسمح لك الوضع بامتلاك أكثر من نموذج له، ويعمل كل نموذج بشكل منفصل عند تحقق الشروط التي تضعها.

مثل أن تذهب إلى الصالة الرياضية أو أن تدخل مكتب العمل الخاص بك، كما تستطيع تشغيل هذه الأوضاع يدويًا..

طريقة استخدام وضع التركيز في iOS 15

يأتي وضع التركيز بالتحديثات الجديدة عليه في نظام iOS 15 فقط، ويمكنك استخدامه في النسخة التجريبية الحالية أيضًا.

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ويمكنك استخدامه عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى إعدادات هاتفك، وبعد ذلك اختر وضع التركيز لتبدأ بتخصيصه والتعديل على واجهته.

وتظهر أمامك مجموعة من الأوضاع التي قامت آبل بتجهيزها بشكل مسبق، وتستطيع التعديل على هذه الأوضاع أو إضافة المزيد من الأوضاع كما ترغب.

ويمكنك الضغط على الوضع الذي ترغب في التعديل عليه أو الوضع الجديد الذي أنشأته، وبعد ذلك تظهر أمامك قائمة تخصيص الوضع.

وتستطيع عبر القسم الأول من القائمة اختيار جهات الإتصال التي تصلك منها تنبيهات أثناء تشغيل هذا الوضع.

وبعد ذلك تحتاج لإدخال مجموعات جهات الإتصال التي يمكنها الإتصال بك، ويمكنك أن تختار الجهات المفضلة فقط أو عدم وصول المكالمات من أي شخص والسماح للجميع بالاتصال بك.

كما يمكنك أن تسمح للمكالمات المكررة بأن تصل إليك، ويعني هذا وصول المكالمة عندما تكرر من الشخص نفسه.

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ومن ثم تختار التطبيقات التي ترغب في وصول التنبيهات منها، وعندما تنتهي من تحديد التطبيقات قم بإغلاق الصفحة الخاصة بها.

ويمكنك السماح لوضع التركيز بالعمل تلقائيًا عند تشغيل تطبيق آخر، مثل أن يعمل عند تشغيل تطبيق الرياضة أو Carplay.

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وتستطيع تشغيل وضع التركيز يدويًا عبر الوصول إلى مركز التحكم الخاص بجهازك وبعد ذلك الضغط على زر وضع التركيز.

وبعد ذلك قم باختيار وضع التركيز الذي ترغب في تفعيله، حيث تستطيع تفعيل وضع الرياضة أو القيادة أو غيرها من الأمور.

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