استخدام الإضافات في متصفح سفاري في آيفون وآيباد

في إصدار نظام التشغيل iOS 15 و iPadOS 15 عملت شركة آبل على جلب الإضافات إلى متصفح سفاري لهواتف آيفون وأجهزة آيباد بعد توفيرها سابقًا لمستخدمي المتصفح عبر حواسيب ماك.

وتعمل هذه الإضافات على تحسين تجربة التصفح في الأجهزة المحمولة.

ما هي إضافات متصفح سفاري

تمثل أدوات تسمح لك بإظهار معلومات مفيدة حول صفحة من صفحات الويب، وعرض العناوين الرئيسية للأخبار، والمساعدة في استخدام خدماتك المفضلة، وتغيير مظهر صفحات الويب وغير ذلك الكثير.

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على سبيل المثال تتيح لك بعض المواقع مثل أمازون إضافة عناصر من مواقع أخرى إلى قائمة التسوق الخاص بك.

وهذا يسمح لك بالاحتفاظ بجميع الأشياء التي تريد شرائها في مكان واحد. كما يمكنك استخدام إضافات ضبط الوقت لمراقبة مدة استخدامك للمتصفح.

وبدلاً من تثبيت أحد تطبيقات ضبط الوقت يمكنك استخدام إحدى الإضافات مثل TreeClicks التي تشترك مع مواقع الويب لزراعة الأشجار مجانًا في كل مرة تشتري شيئًا.

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جلب الإضافات إلى المتصفح في آيفون أو آيباد

من أجل جلب الإضافات إلى متصفح سفاري في آيفون أو آيباد يجب أن يعمل جهازك بإصدار نظام التشغيل iOS 15 أو iPadOS 15 المتوفران الآن كإصدارات تجريبية.

وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الإعدادات في هاتف آيفون أو جهاز آيباد.

اضغط على خيار متصفح سفاري.

في الشاشة التي تظهر لك اضغط على خيار الإضافات ومن ثم حدد خيار المزيد من الإضافات.

اختر من بين الإضافات التي تظهر لك في صفحة متجر آب ستور.

قم بتثبيت الإضافة في جهازك كما تفعل مع أي تطبيق.

ارجع إلى خيار إضافات سفاري في صفحة الإعدادات.

قم بإعطاء الإذن للإضافة وتخصيصها بحسب رغبتك من خلال تبديل الزر الذي بجوار خيارات أذونات الوصول.

بمجرد تثبيت إضافات سفاري يمكنك العثور عليها عن طريق النقر على النقاط الثلاثة في الجهة اليمنى من شريط العنوان.

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