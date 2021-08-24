إيقاف ظهور الإشعارات في شريط الألعاب في ويندوز 10

إذا كنت تلعب بألعاب إكس بوكس عبر حاسب يعمل بنظام التشغيل ويندوز 10 سواء من خلال خدمة Game Pass أو غيرها، فقد تلاحظ ظهور الإشعارات والنوافذ المنبثقة بكثرة في كل مرة تتخطى فيها مستوى ما في إحدى الألعاب.

وتظهر شركة مايكروسوفت هذه الإشعارات والنوافذ المنبثقة لإعلامك بكل ما هو جديد عن اللعبة. ولكن في الوقت نفسه قد تقدم لك تجربة لعب سيئة للغاية مما يتحتم عليك تعطيلها.

إيقاف إشعارات في Game Bar في ويندوز 10

أسرع طريقة لتعطيل إشعارات الألعاب في الحاسب من خلال تطبيق Game Bar المدمج في نظام التشغيل ويندوز 10. الذي يتيح لك تسجيل مقاطع فيديو وأخذ لقطات الشاشة أثناء اللعب بألعاب الحاسب.

ويمكنك فتح التطبيق أثناء لعب لعبة ما من خلال الضغط على شعار ويندوز وحرف G في لوحة المفاتيح، وإذا إذا كان لديك ذراع تحكم Xbox 360 أو Xbox One متصل بالحاسب فإن بإمكانك الضغط على زر Xbox.

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ومن أجل تعطيل الإشعارات التي تظهر لك أثناء اللعب بالألعاب اتبع الخطوات التالية:

عندما يكون Game Bar مفتوحًا في الحاسب اضغط على أيقونة الترس بجوار أيقونة الزمن في القائمة بالأعلى.

يؤدي هذا إلى فتح إعدادات Game Bar في حاسب ويندوز 10.

في شاشة الإعدادات اضغط على تبويب الإشعارات في الجهة اليسرى من الشاشة.

في الشاشة التي تظهر لك يمكنك الآن التخلص من الإشعارات التي لا تحتاج إليها.

يمكنك أيضًا إخفاء الإشعارات عندما اللعب في وضع ملء الشاشة الذي يتيح لك اللعب بالألعاب دون تشتت.

بالإضافة إلى ذلك يمكنك تعطيل خيار المطالبة بإرسال الإشعارات بشكل عشوائي وتعطيل خيار سؤالك عن الملاحظات حول التطبيق.

وضمن تبويب Xbox Social هناك مجموعة من خيارات الإشعارات التي يمكنك تعطيلها مثل تلقي تنبيه عند وجود رسائل جديدة.

ويمكنك بشكل عام في هذه النافذة مراجعة وتعطيل أو تمكين ظهور أي إشعارات ترغب بها والاحتفاظ بالإشعارات التي تريد تلقيها فقط.

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