أفضل نظارة للواقع الافتراضي يمكنك شراؤها الآن

تطورت نظارات الواقع الافتراضي كثيرًا منذ إطلاق نماذج Oculus Rift و HTC Vive قبل خمس سنوات.

وأصبحت النظارات أدوات أساسية للعب بالألعاب وتقديم تجربة غامرة سواء عبر الحواسيب أو منصات الألعاب الحديثة.

وهناك عدد كبير من نظارات الواقع الافتراضي التي يمكنك الاختيار من بينها مع وجود الكثير من الألعاب التي يمكنك تجربتها مع هذه النظارات مثل Vader Immortal و Half-LIfe: Alyx.

أشياء يجب عليك معرفتها قبل الشراء

يعتبر توفر الشاشات العالية الدقة مع معدلات التحديث السريعة في هذه النظارات أمر مهم للغاية. إذ تقدم لك تجربة استخدام غامرة.

ويعد مجال الرؤية أيضًا عنصرًا رئيسيًا، إذ كلما كان مجال الرؤية واسعًا كان أفضل لقدرته على تغطية ما تراه بشكل كامل.

وعندما يتعلق الأمر بوحدات التحكم فإن أفضل الخيارات هي وحدات التحكم المنفصلة التي تحملها في يديك بشكل طبيعي والتي توفر تتبعًا دقيقًا.

أفضل نظارات الواقع الافتراضي

نظارة Oculus Quest 2

تعتبر نظارة Oculus Quest 2 من أفضل النظارات المناسبة لجميع المستخدمين. وهي مريحة بالنسبة للارتداء عند الجلسات الطويلة. وهناك أيضًا مكتبة ضخمة من الألعاب التي يمكنك تجربتها مع النظارة.

ويمكنك ايضًا توصيل النظارة بأي حاسب للألعاب لبث ألعاب الواقع الافتراضي الأكثر تعقيدًا.

وتأتي النظارة بشاشات من نوع LCD السريعة التبديل بدقة 1920×1832 بكسل ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز، وهي مناسبة لربطها مع الهواتف الذكية الرائدة.

ومع ذلك يعتبر مجال رؤية النظارة ليس الأفضل كونه يبلغ 90 درجة. ولكن لا يزال كافياً لتقديم تجربة استمتاع جيدة.

وقد لا تقدم النظارة أفضل تجربة واقع افتراضي شاملة. ولكن هذه النظارة إحدى أكثر النظارات المتوفرة بسعر مناسب لمعظم المستهلكين.

وتتوفر نظارة Oculus Quest 2 في أمازون السعودية بسعر 1693 ريال سعودي. ولكن يمكنك الحصول عليها مع خصم 5 في المئة بسعر 1612 ريال سعودي.

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نظارة HP Reverb G2

إذا كنت تلعب بالألعاب عبر الحاسب الشخصي وترغب في إنفاق المال على نظارة واقع افتراضي عالية الجودة فإن نظارة Reverb G2 مناسبة لك، إذ طورت بالتعاون مع شركتي مايكروسوفت و Valve ولديها بعض من أفضل الميزات مثل مكبرات الصوت القريبة.

وتحتوي النظارة على شاشات بدقة 2160×2160 بكسل ومعدل تحديث 90 هرتز ومجال رؤية يصل إلى 114 درجة.

وهذه أول نظارة واقع افتراضي تعمل بتقنية مايكروسوفت للواقع المختلط Windows Mixed Reality. التي تشتمل على أربع مستشعرات تتبع مما يساعد على ضمان تتبع أكثر دقة خاصة أثناء اللعب بالألعاب السريعة.

وتأتي النظارة بتصميم مريح للغاية مع خامة تبطين داخلية فاخرة حول العدسات بالإضافة إلى الحزام الخلفي.

وتتوفر نظارة Reverb G2 في أمازون السعودية بسعر 2883 ريال سعودي.

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نظارة Valve Index

تظل مجموعة Valve Index واحدة من أفضل نظارات الواقع الافتراضي المتطورة في السوق إلى الآن بالإضافة إلى أن سعرها المناسب للجميع.

وتأتي كمجموعة كاملة تحتوي على نظارة ووحدات التحكم وسماعتي SteamVR أساسيتين مما يجعلها خيارًا مفيدًا.

وتبلغ دقة الشاشات 1440×1600 بكسل مع دعم معدل تحديث يبلغ 144 هرتز ومجال رؤية يصل إلى 130 درجة.

وتتوفر نظارة Valve Index في أمازون السعودية بسعر 8999 ريال سعودي.

نظارة HTC Vive Pro 2

تعتبر من أفضل نظارات الواقع الافتراضي العالية الجودة حيث تأتي بشاشة بدقة 5K ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

وتأتي كمجموعة كاملة تتضمن نظارة وأجهزة استشعار SteamVR ووحدات التحكم ويمكنك أيضًا شراء النظارة بشكل منفصل.

وتتوفر نظارة HTC Vive Pro 2 في أمازون السعودية مقابل 7199 ريال سعودي.

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