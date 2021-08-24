أفضل الألعاب المخفية ضمن خدمات جوجل

يظن البعض بأن ألعاب جوجل هي فقط لعبة الديناصور الشهيرة أو الألعاب التي تضمها جوجل في خاصية Doodles الشهيرة.

ولكن تقدم جوجل مجموعة أكبر من الألعاب الخفية التي يمكنك الوصول إليها بسهولة عبر محرك البحث ومنتجات جوجل الأخرى.

لذلك إليكم قائمة بأفضل ألعاب جوجل الخفية التي لا يخبرك المحرك عنها

لعبة محاكي الطيران

تعتمد هذه اللعبة بشكل أساسي على خدمة Google Earth التي تعرض الكرة الأرضية بأكملها في بث واقعي لها.

وتختلف خدمة Google Earth عن خدمة خرائط جوجل، حيث تعرض Earth الكرة الأرضية بكامل تفاصيلها وليس فقط الطرق المرورية والأماكن.

وتستطيع الوصول إلى لعبة محاكي الطيران من جوجل عبر تحميل تطبيق Google Earth Pro وبعد ذلك الضغط على أزرار Ctrl+Alt+A معًا لتظهر لك نافذة محاكي الطيران.

ويمكنك الوصول إلى هذه اللعبة بشكل مجاني على عكس لعبة مايكروسوفت التي تنتمي إلى نفس النوعية والتي يجب عليك شرائها حتى تستمتع بها.

وتستطيع الاختيار بين أكثر من طائرة من أنواع مختلفة، كما تستطيع اختيار نقطة بداية رحلتك.

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لعبة السوليتير

يمكنك الوصول إلى هذه اللعبة عبر محرك بحث جوجل، وذلك عبر كتابة solitaire في محرك البحث والضغط على تجربة اللعبة.

وتعتبر هذه اللعبة أحد أشهر ألعاب الحواسيب، حيث قدمتها مايكروسوفت في جميع أنظمة ويندوز بدايةً من ويندوز 98 وحتى يومنا هذا.

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لعبة الغيوم

تظهر هذه اللعبة فقط على هواتف أندرويد وفي حالة واحدة فقط، حيث تظهر إذا حاولت القيام بعملية بحث عبر تطبيق جوجل ولم تكن متصلًا بالإنترنت.

وتستطيع الوصول إليها عبر الضغط على أيقونة عدم الإتصال أو عدم وجود الشبكة في تطبيق جوجل.

وتستخدم اللعبة أسلوب ألعاب Flappy Birds التي تعتمد على النقر على الشاشة في عدة نقرات متتالية حتى تبدأ بالإرتفاع وتجاوز العوائق التي تظهر أمامك.

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لعبة Pac Man

يمكنك الوصول إلى نسخة جوجل من اللعبة الكلاسيكية عبر محرك البحث، وتحديدًا عبر كتابة pac-man في محرك البحث حتى تظهر لك اللعبة.

وتعتبر لعبة PacMan أحد أشهر ألعاب الحواسيب وفترة الثمانينات تحديدًا، حيث كانت اللعبة موجودة على جميع أجهزة الألعاب المنزلية.

وتعتمد اللعبة على لغة HTML5 لذلك يجب أن تستخدم متصفحًا يدعمها.

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