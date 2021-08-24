طريقة أخد نسخة احتياطية من سجل جوجل كروم

يحتفظ جوجل كروم مثل جميع المتصفحات بسجل كامل لجميع الصفحات التي تم فتحها عبره خلال فترة زمنية محددة.

ويفضل البعض التخلص من سجل التصفح في كروم ليخفي الأمور التي كان يبحث عنها أو المواقع التي زارها، ولكن يحتاج البعض الآخر للاحتفاظ بسجل كامل للمواقع التي زارها حتى يتمكنوا من العودة إليها لاحقًا.

ويوفر لك جوجل كروم أكثر من طريقة لتتمكن من الإحتفاظ بسجل المتصفح الخاص بك، لذلك إليكم جميع هذه الطرق

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أخذ نسخة احتياطية سحابية من سجل تصفح جوجل كروم

تستطيع استخدام كروم عبر أكثر من منصة مختلفة، حيث تستطيع الوصول إليه عبر هاتفك أو عبر حاسوبك المنزلي وحاسوب العمل أيضًا.

لذلك قدمت جوجل حلول تخزين سحابي ومزامنة سحابية بين جميع هذه الأجهزة عبر حساب جوجل الخاص بك.

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ويعني هذا أنك تستطيع الوصول إلى سجل التصفح المخزن في حاسوب منزلك عبر حاسوب العمل أو عبر هاتفك.

وتساعدك هذه الطريقة على نقل الصفحات ومتابعة قرائتها عبر الهاتف أو مشاركتها إلى الحاسوب.

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ويمكنك تفعيل المزامنة حتى تستفيد من هذه المميزات عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى كروم وقم بتسجيل الدخول في المتصفح عبر حساب جيميل الذي تفضل استخدامه، وبعد ذلك اضغط على قائمة الإعدادات.

وتجد زر تفعيل المزامنة موجودًا في أول جزء من الاختيارات، لذلك اضغط عليه وأكد اختيارك حتى تبدأ باستخدام المزامنة.

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أخذ نسخة احتياطية من ملف السجل في حاسوبك

يعمل كروم مثل أي تطبيق موجود على حاسوبك، ويعني هذا أنه يقوم بتخزين الملفات والبيانات التي يحتاجها تلقائيًا في المجلد الخاص به على قرصك الصلب.

وتستطيع أخذ نسخة احتياطية من ملف سجل المواقع الموجود داخل حاسوبك، وذلك حتى تتمكن من الاحتفاظ به والعودة إليه لاحقًا.

وتحتاج للقيام بهذه العملية بشكل يدوي كل فترة حتى تحتفظ بنسخة محدثة من سجل الزيارات، حيث لا يتم أخذ النسخ الاحتياطية تلقائيًا.

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وتستطيع القيام بذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى العنوان التالي في قرصك الصلب

C:\Users\Username\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default

ولكن قم باستبدال كلمة Username باسم المستخدم الخاص بك، وبعد ذلك ابحث عن ملف يدعى History.

ويمكنك أن تأخذ نسخة من الملف وتضعها في أي قرص USB آمن تمتلكه أؤ تخزينها في إحدى خدمات التخزين السحابي.

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ويمتلك ويندوز 10 خاصية تدعى النسخ الاحتياطي التلقائي للملفات، وتسمح لك هذه الخاصية بالعودة إلى نسخة قديمة من الملف قبل أن تتلف.

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وتحتاج إلى تفعيل هذه الخاصية قبل البدء في استخدامها، لذلك توجه إلى إعدادات ويندوز، ومن ثم اختر قسم التحديث والأمان.

وتجد داخله تبويب خاص بالنسخ الاحتياطي قم بالضغط عليه وإضافة قرص خارجي لتخزين النسخ الاحتياطية.

ويمكنك التحكم في اختيارات النسخ الاحتياطي التلقائي كما ترغب، حيث تستطيع جعله يأخذ نسخة احتياطية كل ساعة واختيار مدة الاحتفاظ بالنسخ الاحتياطية.

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وعندما ترغب في العودة إلى نسخة قديمة من ملف سجل كروم، فإن كل ما عليك فعله هو التوجه إلى مكان ملف السجل والضغط عليه بزر الفأرة الأيمن.

وبعد ذلك اختيار خصائص الملف والضغط على تبويب النسخ السابقة، وتحتاج لتوصيل القرص الخارجي الذي تقوم بأخذ النسخ الاحتياطية إليه.

وتسمح لك هذه الطريقة باستعادة ملف السجل في أي فترة ترغب بها، ولكن لن تستطيع عرض الصفحات الموجودة فيه قبل استعادته وفتحه عبر جوجل كروم.

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