كل ما تريد معرفته عن لعبة PUBG: New State

حققت لعبة PUBG Mobile نجاحًا كبيرًا منذ تم إطلاقها في نهايات عام 2017. وقد أعلنت شركة Krafton المطورة للعبة بالتعاون مع استوديوهات تطوير PUBG عن الإصدار الجديد من اللعبة. وهي لعبة PUBG: New State.

وكان هذا الإعلان غريبًا إلى حد كبير، حيث أن ألعاب الباتل رويال لا تحصل على أجزاء أو إصدارات جديدة في العادة. إلا أن الإصدار الجديد غالبًا ما يأتي لجذب المزيد من اللاعبين من ناحية، وتقديم تجربة لعب جديدة من ناحية أخرى.

وتحاول الشركة أن تحافظ من خلال لعبتها الجديدة على لاعبيها الحاليين، إلى جانب محاولة استعادة اللاعبين السابقين وجذب لاعبين جدد.

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لعبة PUBG: New State

تدور أحداث لعبة PUBG: New State في المستقبل وتحديدًا ي عام 2051. ونلاحظ أن اللعبة لم تتبنى مفهوم مستقبلي تمامًا، بل فضلت اختيار عصر مستقبلي قريب نسبيًا.

وتعتمد اللعبة كذلك على مفهوم الباتل رويال. وهو المفهوم الذي قدمته لعبة PUBG على أجهزة الحاسب الشخصي ومن ثم تم تقديمه للهواتف الذكية من خلال PUBG Mobile. ولاحقًا انتقل هذا الوضع لعدد من الألعاب الأخرى.

وتجربة اللعب تتمحور حول منافسة تدور بين مئة لاعب ضمن الخريطة والتي تتقلص مع مرور الوقت، إلى أن يتمكن فريق واحد أو لاعب واحد من النجاة وبذلك يفوز بالمباراة.

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ونظرًا لأن New State ستأتي على شكل لعبة جديدة بالكامل فهذا يوضح أنها تضم محتوى أكبر من أن يتم إضافته كوضع لعب جديد في اللعبة الأصلية. وتوجه اللعبة مستقبلي إلى حد كبير وهو ما يظهر من خلال الرسومات.

وقد أظهر الإعلان الرسمي للعبة الجديدة عددًا من المركبات والأسلحة الجديدة. إلى جانب الطائرات المسيرة كتلك التي ظهرت في لعبة Call of Duty: Mobile.

وتقدم اللعبة مستوى مرتفع من الرسومات والجودة، وذلك بالاعتماد على أسلوب Global Illumination في المعالجة الرسومية والذي تفاخرت به شركة Krafton في أكثر من مرة.

وستضم اللعبة مميزات وخواص جديدة لم تظهر من قبل، مثل اللفات القتاية أو تنفيذ تعديلات وتخصيصات على الأسلحة الخاصة باللاعب إلى جانب المركبات الجديدة والمتنوعة سواء من حيث الشكل أو طريقة الاستخدام.

وتعتمد New State على خريطة جديدة كليًا والتي ستحمل الاسم “Troi”، وحتى الآن لا توجد معلومات عمّا إذا كان الاسم له علاقة بفيلم “Troy” أو ما إذا كانت الشركة ستطلق خرائط أخرى. ومن حيث الحجم فالخريطة مساوية لخرائط إيرانجل وميرامار في اللعبة الأصلية.

وقد فتحت اللعبة التسجيل المسبق على أندرويد وiOS، في حين أن موعد الإطلاق غير محدد بعد، لكن سابقًا أكدت الشركة أن الإطلاق سيتم في وقت ما من 2021.