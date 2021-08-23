طريقة طباعة الأوراق من آيفون وآيباد

تستخدم آبل بروتوكلًا خاصًا بها لطباعة الأوراق من آيفون بسهولة ودون عناء، ويدعى هذا البروتوكول AirPrint.

ولكنك تستطيع طباعة الأوراق من آيفون سواءً كنت تمتلك طابعة تستخدم بروتوكول AirPrint أم لا، ويجب أن تستطيع الطابعة الإتصال بالإنترنت.

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وتعتبر طباعة الأوراق من آيفون أمرًا عمليًا لمن يستخدم هاتفه بشكل كبير، كما أن هذه الطرق تعمل مع أجهزة آيباد أيضًا.

وقد يحتاج مستخدمي أجهزة آيباد للطباعة بشكل أكثر من مستخدمي هواتف آيفون، حيث أصبحت أجهزة آيباد ذات الأحجام الكبيرة بديلة للحواسيب المحمولة لدى الكثيرين.

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وتعتمد طريقة الطباعة من أجهزة آيفون وآيباد على نوع الطابعة وطرق الإتصال المتاحة لها.

ويجب أن تستطيع الطابعة الإتصال بالشبكة المحلية سواءً عبر الإتصال اللاسلكي أو غيره من الطرق.

ولا تدعم أجهزة آبل الطباعة مباشرةً عبر الإتصال السلكي مع الطابعة، حيث يجب أن يتم الإتصال لاسلكيًا.

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الطباعة عبر آيفون باستخدام AirPrint

تأكد من إتصال هاتفك والطابعة متصلين بشبكة الإنترنت اللاسلكية نفسها، وبعد ذلك توجه إلى المستند الذي ترغب في طباعته.

وعندما تفتح المستند قم بالضغط على زر مشاركة المستند، وقد تجد هذا الزر في أماكن مختلفة من الشاشة.

ومن ثم إبحث داخل قائمة مشاركة المستند عن اختيار الطباعة وقم بالضغط عليه، وبعد ذلك اختر الطابعة التي ترغب في استخدامها واضغط زر طباعة المستند.

وتظهر الطابعة التي تستخدم خاصية AirPrint تلقائيًا في قائمة الطابعات التي يمكنك استخدامها، وإذا لم تظهر طابعتك، فهذا يعني أنها لا تمتلك بروتوكول AirPrint.

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الطباعة بدون AirPrint

يعتبر استخدام خاصية AirPrint أحد أسهل الطرق وأسرعها للطابعة من أجهزة آيفون أو آيباد.

ولكن إذا كانت طابعتك لا تدعم هذه الخاصية، فإنك تستطيع استخدام التطبيق الخاص بمصنع الطابعة.

وتمتلك أغلب الطابعات تطبيق للهواتف يعمل مع الإصدارات الحديثة التي تستخدم الإتصال اللاسلكي بالإنترنت.

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كما تدعم بعض الطابعات استخدام AirPrint إلى جانب تطبيق المصنع، ويمكنك في هذه الحالة استخدام أي طريقة منهما.

وتستطيع استخدام تطبيقات خارجية لإدارة الطباعة من آيفون، حيث توفر لك هذه التطبيقات المزيد من الخصوصية والتحكم فيما تقوم بطباعته.

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