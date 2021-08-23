الفرق بين هواتف Z Fold 3 و Z Flip 3 من سامسونج

أعلنت سامسونج هذا العام عن الأجيال الجديدة من هواتفها القابلة للطي، وهي هواتف Z Fold 3 و Z Flip 3.

وتعتبر سامسونج رائدة في مجال تصميم الهواتف القابلة للطي، حيث تقدم أكثر من نموذج للهواتف القابلة للطي.

ويختلف هاتف Z Flip 3 عن Z Fold 3 في أكثر من جانب، وذلك بسبب اختلاف حجم الهاتف واختلاف المستهدفين من كل هاتف.

اقرأ ايضًا: كيفية تعطيل شاشة اللمس في ويندوز 10

الفرق في حجم هواتف سامسونج القابلة للطي

يظهر الاختلاف الأكبر بين هواتف سامسونج في حجمها، حيث يأتي هاتف Z Fold 3 بشاشة خارجية معتادة وشاشة داخلية بحجم 7.6 بوصة.

بينما يقدم Zflip 3 شاشة خارجية صغيرة مع شاشة داخلية أكبر بحجم 6.7 بوصة.

اقرأ ايضًا: طريقة إيجاد مفتاح تفعيل ويندوز 10

ويعتبر هاتف Zfold 3 هاتفًا معتادًا يتحول إلى جهاز لوحي، بينما Zflip 3 فهو هاتف يغلق على نفسه.

وتختلف استخدامات كل تصميم بشكل كبير، حيث يمنحك Fold شاشة أكبر لتعرض محتوى أكثر أو تسجل ملاحظاتك ورسوماتك باستخدام القلم الجديد.

اقرأ ايضًا: طريقة أخذ لقطة الشاشة في ويندوز 11

ولكن يختلف الأمر قليلًا مع Flip حيث تشبه تجربته استخدام هاتف s21 Ultra كمثال، ولكن تستطيع استخدام الكاميرا الخلفية بدلًا من الكاميرا الأمامية.

لذلك فهو مناسب أكثر لمحبي التصوير وتصوير القصص تحديدًا، ويمتاز الهاتف بحجمه الصغير عندما يغلق مما يجعله أسهل في التنقل.

اقرأ ايضًا: توفير استهلاك الإنترنت في ويندوز 11 دون تطبيقات خارجية

الفروق بين مواصفات الهاتفين

لا تختلف الهواتف من ناحية المواصفات الداخلية، حيث يستخدم الهاتفين معالج Snapdragon 888 من كوالكوم.

ولكن يظهر الإختلاف في مساحة الذاكرة الداخلية والعشوائية، حيث يستخدم fold 3 مساحة 12 جيجابايت من أجل الذاكرة العشوائية، ومساحة تخزين إما 256 جيجابايت أو 512 جيجبايت.

اقرأ ايضًا: كيفية عرض تاريخ الزيارات في خرائط آبل وجوجل

بينما يقدم هاتف Flip 3 مساحة ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت مع مساحة تخزين 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

وتختلف أيضًا تركيبة الكاميرات التي تقدمها الهواتف، حيث يعتمد Fold 3 على كاميرا خلفية ثلاثية العدسة مكونة من عدسة 12 ميجابكسل واسعة الزاوية للغاية وعدسة 12 ميجابكسل رئيسية وعدسة 12 ميجابكسل للتقريب البصري.

اقرأ ايضًا: طريقة تشغيل الألعاب على أجهزة مساعد جوجل

ويخسر هاتف Flip 3 عدسة التقريب البصري والتثبيت البصري ليقدم فقط العدسة الواسعة للغاية والعدسة الرئيسية بالدقة نفسها.

ويقدم Flip 3 كاميرا أمامية واحدة فقط داخل الجهاز نفسه، ولكن Fold 3 يقدم كاميرا أمامية للشاشة الخارجية وكاميرا أصغر للشاشة الداخلية وهي تحت الشاشة ولا تظهر خارجها.

اقرأ ايضًا: ترتيب رسائل البريد الإلكتروني في جيميل بحسب المرسل

ويدعم Fold 3 استخدام قلم سامسونج الذكي بالإضافة إلى شحن سلكي أسرع وبطارية أكبر قليلًا من Flip 3.

ولا تعتبر الاختلافات بين الهاتفين في المواصفات كبيرة، حيث يقدم كل هاتف تجربة مختلفة لا يمكن مقارنتها مع الهواتف الأخرى.

اقرأ ايضًا: حيل جيميل التي قد لا تعرفها

السعر

قامت سامسونج بتسعير هاتف Flip 3 لينافس الهواتف الرائدة الأخرى من آبل أو من باقي الشركات.

لذلك تستطيع شراء Flip 3 بسعر 1000 دولار وهو سعر آيفون 12 برو ماكس نفسه.

اقرأ ايضًا: استعادة صفحات جوجل كروم بعد إغلاقها بالخطأ

ولكن توجه الشركة Fold3 إلى جمهور أكثر احترافية وتحديدًا رجال الأعمال أو الفنانين الذي يحتاجون لهاتف للرسم عليه.

لذلك يأتي Fold 3 بسعر مرتفع قليلًا حيث يصل سعره إلى 1800 دولار تقريبًا وهو أعلى من سعر النسخة السابقة من الهاتف.

ويعتمد اختيارك لهاتف سامسونج القابل للطي المناسب على استخداماتك وما تحتاج الهاتف فيه.

اقرأ ايضًا: التأكد من وجود قرص الاستعادة في حواسيب ماك

وإن كنت تبحث عن هاتف صغير الحجم يمكنك الامساك به في يدك بسهولة والتنقل به، فإن Zflip 3 هو هاتفك المناسب.

أما إن كنت تبحث عن تجربة أكثر احترافية للهواتف القابلة للطي وترغب في الحصول على مساحة أكبر للشاشة وللتخزين، فإن هاتف Zfold 3 هو الهاتف المناسب لك.

اقرأ ايضًا: تغيير مؤشر الفأرة في نظام ماك Monterey