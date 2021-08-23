يبدو أن شركة واتساب تخطط لإطلاق تطبيق لجهاز آيباد أصلي بالكامل للمرة الأولى.

وسمحت الشركة دائمًا لمالكي آيفون ومستخدمي الهواتف الذكية الآخرين باستخدام الخدمة. ولكن برنامج المراسلة المملوك لشركة فيسبوك لا يتوفر حاليًا كتطبيق لأجهزة آيباد.

وفي الإصدار التجريبي الذي يتم اختباره حاليًا، يبدو أن الوضع قد يتغير قريبًا.

ويأتي ذلك كجزء من إعلان الشركة في شهر يوليو أنها تعمل على الجيل التالي من التشفير الذي من شأنه تمكين اتصال حقيقي متعدد الأجهزة دون الحاجة إلى الاتصال بهاتف ذكي.

وكان نظام التشفير من طرف إلى طرف ضمن منصة التراسل يتطلب من المستخدمين إعداد الخدمة بواسطة هاتف باعتباره الجهاز الرئيسي للحساب.

ولاحظ موقع Apple Insider بعض التغريدات في نهاية هذا الأسبوع من حساب WABetaInfo، وهو مصدر غير رسمي لتفاصيل حول ميزات واتساب القادمة.

ويقول الحساب إنه كجزء من الإصدار التجريبي القادم المتعدد الأجهزة، يمكن استخدام كل من أجهزة آيباد والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد كأجهزة مرتبطة بحساب منصة التراسل لأول مرة.

وتدعي تغريدة لاحقة أنه قد يكون هناك تطبيق محلي (بدلاً من تطبيق ويب) وأنه قد يعمل بشكل مستقل. ويتم تشغيله إذا كان هاتفك الذكي غير متصل بالإنترنت. وذلك بالرغم من أن المحادثات يجب أن تتزامن أيضًا بين آيفون وآيباد.

ولا توجد أي معلومات حول موعد وصول هذا التطبيق والتكامل. ويشير حساب WABetaInfo إلى أنه قيد التطوير ويتم إصداره في تحديث مستقبلي.

ولكن إذا كان لديك الإصدار التجريبي من واتساب لنظام التشغيل iOS، فإن بإمكانك الوصول إلى إصدار آيباد أيضًا.

ومن ناحية أخرى، من المحتمل أن الكثير من الأشخاص الذين يستخدمون منصة التراسل منذ سنوات قد اعتادوا على عدم توفر التطبيق عبر الأجهزة اللوحية. ولكن يبدو أن الدعم المتعدد الأجهزة هو الوقت المثالي لجعل واتساب تعمل عبر المزيد من الأجهزة.

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أجهزة آيباد قد تحصل على تطبيق واتساب لأول مرة

بالرغم من ذكره في النسخة التجريبية، لا يوجد تطبيق iPadOS منفصل للاختبار حتى الآن. ويدعي المصدر أن الأشخاص المسجلين في الإصدار التجريبي يحصلون تلقائيًا على تطبيق iPadOS بمجرد طرحه في الاختبار.

وفي تقرير صادر في شهر يوليو أكد متحدث باسم المنصة أن الدعم الحالي المتعدد الأجهزة يعتمد على النسخ المتطابق للهاتف الذكي ليعمل، وبالتالي يحتاج آيفون ليتم تشغيله وتوصيله بالإنترنت ليعمل.

وأكد المتحدث أن التطبيقات تستمر في العمل في إطار الإصدار التالي من ميزة الأجهزة المتعددة. ولكن دون الحاجة إلى تنشيط الهاتف الذكي المضيف.

وتصل أخبار التغيير بعد أسبوع من إعلان المنصة عن ميزة لتمكين نقل سجلات الدردشة بين أجهزة iOS وأندرويد. وتم في شهر يوليو أيضًا اختبار التغييرات التجريبية للمكالمات الجماعية عبر iOS، بالإضافة إلى إشعارات مراجعة الحساب.

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